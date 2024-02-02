龍年的龍都很萌！2024農曆龍年的「龍」都變得很可愛、很有親和力，這次「2024中台灣元宵燈會」於台中中央公園舉辦，官方搶先釋出8大燈區模擬圖，除了主打長達76公尺巨龍主燈之外，這次更設計了Q萌造型的「馬卡龍」燈區，用可可愛愛的小龍，吸引網美們打卡踩點。







2024中台灣元宵燈會將在2/16起於台中中央公園登場，本次燈會以「台中龍賀」作為主題，諧音「樣樣好」、迎接平安祥和的龍年。在燈會中打造8大燈區，其中主燈就命名為「台中龍賀」，環繞中央公園滯洪池水域，打造76公尺巨龍主燈，營造出神龍盤踞、把玩龍珠的靈活樣貌。在展期間每晚18:00-21:00每整點一場主燈秀，要拍限動先筆記。







此外，本次還有可愛系展區「馬卡龍燈區」於敦化路二段登場，在繽紛的燈牆上還有各種可愛甜點，以及Q版的小龍造型燈，手上拿著馬卡龍，萌度更加分。在展區中還有仙氣逼人的「夢境森林燈區」、搞怪諧音的「誰在呼攏燈區」把李小龍、小籠包等「小龍」通通集結，用諧音梗讓人忍不住笑出來。





2024中台灣元宵燈會

活動期間：2024/2/16-2/25

活動地點：台中中央公園

小提燈發放資訊：燈會期間每日下午4點開放排隊、4點半開始發送，一人限領一盞，發完為止。

活動網址：https://walkr.tw/5kJGby6B





特別的是，本次「2024中台灣元宵燈會」在台中北屯中央公園舉辦，地點鄰近「逢甲夜市」商圈，正好適合逛完燈會後再到逢甲夜市逛街、吃晚餐。窩客島加碼推間7間討論度超高的「逢甲夜市」美食推薦，不管是全家一起逛、情侶約會通通一起衝。







逢甲夜市美食推薦：台北江麻辣臭豆腐

窩客 傻蛋夫妻生活札記 説：

台中西屯美食「台北江麻辣臭豆腐-逢甲總店」也是逢甲商圈超夯的一家麻辣臭豆腐專賣店！不僅有超入味的麻辣臭豆腐、口味多元的豆腐鍋，還有冬天最夯的燒酒雞、紅燒牛肉鍋等也是店家超熱賣的暖系列品項...<全文介紹>



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#台北江麻辣臭豆腐

地址：台中市西屯區逢甲路78號

電話：0975-239700







逢甲夜市美食推薦：榮爸搞蛋餅

窩客 兔兔abrabbit 説：

他們家的蛋餅份量絕對很夠，因為粉漿已經超有厚度，再搭配裡頭的裡頭的料吃起來就很飽。辣醬的話，要推一下他們家的辣椒，竟然有朝天椒我的媽呀！真的是辣得很過癮，嗜辣的朋友們絕對要點...<全文介紹>



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#榮爸搞蛋餅

地址：台中市西屯區福星路236-6號

電話：0939-051420







逢甲夜市美食推薦：鍋杯杯

窩客 阿華田 説：

一手就能掌握火鍋、飲料的鍋杯杯你吃過嗎？造型超吸睛，拿在手上瞬間成為全場焦點，獨特巧思的設計不只方便，也多了些趣味性！讓你邊吃火鍋、邊喝飲料輕鬆逛夜市！而且鍋杯杯超值套餐只要百元初頭...<全文介紹>



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#鍋杯杯

地址：台中市西屯區逢甲路20巷27號

電話：0916-088853







逢甲夜市美食推薦：NAMI米熱狗

窩客 YUNO的吃喝玩樂日記 説：

超人氣的台中逢甲熱狗「NAMI米熱狗」主打牽絲牽超長的「莫札瑞拉起司熱狗」，有別於傳統熱狗 外衣不僅只是麵粉包覆 更是添加了米穀粉以及麵包粉 口感更加酥脆！口味多達8種 淋上番茄醬、黃芥末醬 酸甜滋味加上起司奶香超過癮...<全文介紹>



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#NAMI米熱狗

地址：台中市西屯區逢甲路19巷15號

電話：0980-620-685







逢甲夜市美食推薦：串門ㄦ逢甲店

窩客 愛玩女王 説：

大家看到檯面上的串串價格非常簡單，基本價$20~$30元能選擇的串串非常多，正宗重慶人最愛的必點的是：麻辣蓮藕、馬鈴薯片、特製豆皮捲，其他串串大家就依自己喜好點餐...<全文介紹>



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#串門ㄦ逢甲店

地址：台中市西屯區逢甲路22-5號(草根綠豆沙旁)

電話：04-2393-0125







逢甲夜市美食推薦：HUN貳

窩客 Julia Hsu 説：

橘醬很有特色的義大利麵，我很推薦炸雞，完美解決小子們的胃。主食份量不錯，橘醬口感在奶香濃郁與番茄清爽之間，很有特色。炸物中推炸雞！Juicy &口感好...<全文介紹>



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#HUN貳

地址：台中市西屯區文華路217-8號

電話：04-27085878







逢甲夜市美食推薦：大麻粉圓

窩客 糖糖's 享食生活 説：

來到逢甲夜市，這間大麻粉圓你可千萬不能錯過！不管春夏秋冬人潮從來沒減過，生意相當好，價格親民用料更是毫不手軟，配料幾乎都是自己手工製作，糖糖吃過一次就成主顧，第一次來的朋友激推大麻粉圓的招牌大麻三寶，三種人氣配料通通吃的到...<全文介紹>



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#大麻粉圓

地址：台中市西屯區逢甲路26號

電話：04-24522037



