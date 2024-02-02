龍年的龍都很萌！2024農曆龍年的「龍」都變得很可愛、很有親和力，這次「2024中台灣元宵燈會」於台中中央公園舉辦，官方搶先釋出8大燈區模擬圖，除了主打長達76公尺巨龍主燈之外，這次更設計了Q萌造型的「馬卡龍」燈區，用可可愛愛的小龍，吸引網美們打卡踩點。
2024中台灣元宵燈會將在2/16起於台中中央公園登場，本次燈會以「台中龍賀」作為主題，諧音「樣樣好」、迎接平安祥和的龍年。在燈會中打造8大燈區，其中主燈就命名為「台中龍賀」，環繞中央公園滯洪池水域，打造76公尺巨龍主燈，營造出神龍盤踞、把玩龍珠的靈活樣貌。在展期間每晚18:00-21:00每整點一場主燈秀，要拍限動先筆記。
此外，本次還有可愛系展區「馬卡龍燈區」於敦化路二段登場，在繽紛的燈牆上還有各種可愛甜點，以及Q版的小龍造型燈，手上拿著馬卡龍，萌度更加分。在展區中還有仙氣逼人的「夢境森林燈區」、搞怪諧音的「誰在呼攏燈區」把李小龍、小籠包等「小龍」通通集結，用諧音梗讓人忍不住笑出來。
同時，還有童趣感的「小小backpacker賞燈趣燈區」由台中市政府教育局打造，集結動物好朋友、神奇魔法書等元素，讓大小朋友邊拍邊玩。可以嗨翻整晚的還有「Party龍燈」在2/17-2/18、2/23-2/24打造派對活動，讓人參加派對拿好禮。
讓大小朋友期待的「2024龍年小提燈」以「馬卡龍」作為主題，身上的鱗片色彩呼應馬卡龍粉嫩色系，小龍手上拿著龍珠、嘴裡吃著「太陽餅」，增加台中在地意象，打開龍嘴還可以放入零食、糖果增加不同玩法。本次台中龍年小提燈在2024燈會期間，每日下午4點開放排隊、4點半開始發送，一人限領一盞，發完為止，提著可愛「馬卡龍提燈」逛燈會最萌。
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2024中台灣元宵燈會
活動期間：2024/2/16-2/25
活動地點：台中中央公園
小提燈發放資訊：燈會期間每日下午4點開放排隊、4點半開始發送，一人限領一盞，發完為止。
活動網址：https://walkr.tw/5kJGby6B
特別的是，本次「2024中台灣元宵燈會」在台中北屯中央公園舉辦，地點鄰近「逢甲夜市」商圈，正好適合逛完燈會後再到逢甲夜市逛街、吃晚餐。窩客島加碼推間7間討論度超高的「逢甲夜市」美食推薦，不管是全家一起逛、情侶約會通通一起衝。
逢甲夜市美食推薦：台北江麻辣臭豆腐
窩客 傻蛋夫妻生活札記 説：
台中西屯美食「台北江麻辣臭豆腐-逢甲總店」也是逢甲商圈超夯的一家麻辣臭豆腐專賣店！不僅有超入味的麻辣臭豆腐、口味多元的豆腐鍋，還有冬天最夯的燒酒雞、紅燒牛肉鍋等也是店家超熱賣的暖系列品項...<全文介紹>
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#台北江麻辣臭豆腐
地址：台中市西屯區逢甲路78號
電話：0975-239700
逢甲夜市美食推薦：榮爸搞蛋餅
窩客 兔兔abrabbit 説：
他們家的蛋餅份量絕對很夠，因為粉漿已經超有厚度，再搭配裡頭的裡頭的料吃起來就很飽。辣醬的話，要推一下他們家的辣椒，竟然有朝天椒我的媽呀！真的是辣得很過癮，嗜辣的朋友們絕對要點...<全文介紹>
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#榮爸搞蛋餅
地址：台中市西屯區福星路236-6號
電話：0939-051420
逢甲夜市美食推薦：鍋杯杯
窩客 阿華田 説：
一手就能掌握火鍋、飲料的鍋杯杯你吃過嗎？造型超吸睛，拿在手上瞬間成為全場焦點，獨特巧思的設計不只方便，也多了些趣味性！讓你邊吃火鍋、邊喝飲料輕鬆逛夜市！而且鍋杯杯超值套餐只要百元初頭...<全文介紹>
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#鍋杯杯
地址：台中市西屯區逢甲路20巷27號
電話：0916-088853
逢甲夜市美食推薦：NAMI米熱狗
窩客 YUNO的吃喝玩樂日記 説：
超人氣的台中逢甲熱狗「NAMI米熱狗」主打牽絲牽超長的「莫札瑞拉起司熱狗」，有別於傳統熱狗 外衣不僅只是麵粉包覆 更是添加了米穀粉以及麵包粉 口感更加酥脆！口味多達8種 淋上番茄醬、黃芥末醬 酸甜滋味加上起司奶香超過癮...<全文介紹>
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#NAMI米熱狗
地址：台中市西屯區逢甲路19巷15號
電話：0980-620-685
逢甲夜市美食推薦：串門ㄦ逢甲店
窩客 愛玩女王 説：
大家看到檯面上的串串價格非常簡單，基本價$20~$30元能選擇的串串非常多，正宗重慶人最愛的必點的是：麻辣蓮藕、馬鈴薯片、特製豆皮捲，其他串串大家就依自己喜好點餐...<全文介紹>
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#串門ㄦ逢甲店
地址：台中市西屯區逢甲路22-5號(草根綠豆沙旁)
電話：04-2393-0125
逢甲夜市美食推薦：HUN貳
窩客 Julia Hsu 説：
橘醬很有特色的義大利麵，我很推薦炸雞，完美解決小子們的胃。主食份量不錯，橘醬口感在奶香濃郁與番茄清爽之間，很有特色。炸物中推炸雞！Juicy &口感好...<全文介紹>
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#HUN貳
地址：台中市西屯區文華路217-8號
電話：04-27085878
逢甲夜市美食推薦：大麻粉圓
窩客 糖糖's 享食生活 説：
來到逢甲夜市，這間大麻粉圓你可千萬不能錯過！不管春夏秋冬人潮從來沒減過，生意相當好，價格親民用料更是毫不手軟，配料幾乎都是自己手工製作，糖糖吃過一次就成主顧，第一次來的朋友激推大麻粉圓的招牌大麻三寶，三種人氣配料通通吃的到...<全文介紹>
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#大麻粉圓
地址：台中市西屯區逢甲路26號
電話：04-24522037