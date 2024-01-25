歲末年終，新的一年即將到來，過去的壓力和挑戰可以暫時放下，感受生活中真正重要的事物，家人的團聚更讓這個時刻更顯溫馨，分享著歡笑和溫暖，也要好好犒賞一路辛勞的自己！OSIM誠摯地獻上新春限時優惠，由玄彬真心推薦的OSIM 5感養身椅，特別推出「滿萬送千再享30期0利率」的輕鬆月付專案，就是要以寵愛開啟新春，讓您健康過好年。

獨家「數據AI養身科技」，助您休養身心、夜夜好眠

引領新一代養身科技系統的OSIM，運用獨家的「數據AI壓力監測」開創健康管理新風潮，並與美國史丹佛醫學博士Thomas Burdo合作，使用者輸入個人資料(身高、體重、性別、年齡)後，大數據分析出「壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率」並根據檢測數值，客製化5感紓壓配方，為您調控情緒，減壓好眠，還能持續監測、追蹤全家身心健康。

不只按摩，更要養身！OSIM以業界首創「引導式心向法」，透過影像及語音引導您沉浸在「One Touch養身秘境」按摩程式，彷彿身歷其境的在大自然中放鬆身心，達到5感減壓，搭配專利真人手感按摩科技：V手TMPro按摩結合2人4手TMPro按摩，模擬真人靈巧且細膩的手技，全方位從身心靈深層放鬆，提升睡眠品質，新春特價$228,000元(原價$268,000元)，滿萬送千再享30期0利率。



好坐、好躺、好按摩，除舊佈新最佳選擇

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過年期間大吃大喝，你懶得動、它幫你動

過年大魚大肉，體重直線上升，卻不想動？！別擔心，有OSIM動姿板，你懶得動，它幫你動！只要站著，透過垂直律動科技，就能提升肌力，緊實肌肉，促進代謝，輕鬆鍛鍊全身體能，足夠大的面板空間，就算長輩使用也安全平穩，同步搭配音樂及不同程式，有趣又好玩，養成天天居家運動的好習慣，連專業醫師都推薦，新春限量特惠$18,888元(原價$29,800元)。



春節過後，情人節馬上到，一份別具巧思的濃情蜜禮

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OSIM健康迎新春，多款商品優惠實施中

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