新的一年計畫好東京旅遊了吧！來到日本除了逛街血拼，也別錯過體驗日本文化以及欣賞自然美景的機會。2024年東京精彩的各種經典活動將為旅程劃下美好的記憶，12個月完整懶人包筆記起來吧！



1月 伊豆大島山茶花祭

距離東京約120公里，擁有豐沛自然資源的伊豆，種植了約300萬株野生山茶花，島上的「東京都立大島公園」、「東京都立大島高等學校」及「椿花花園」曾獲國際茶花協會認可的國際優秀山茶花園。每年1～3月會舉辦山茶花祭，能漫步在山茶花叢中，也可以體驗傳統民俗舞蹈和民謠等特色活動。



▲圖片來源／東海汽船 椿まつり

伊豆大島山茶花祭DATA

日期：1／28～3／24

地點：伊豆大島（可於東京直接搭船前往，詳情可參考官網）

官網：椿まつり





2月 湯島天滿宮梅祭

供奉學問之神菅原道真的湯島天滿宮，江戶時期就是著名的賞梅景點。神社每年2月中到3月中會舉辦被列為「文京五大花祭」之一的梅祭，以白梅為中心，約有300株盛開的梅花，非常壯觀。活動期間還有三味線、湯島白梅太鼓、日本舞踊等精彩傳統演出。



▲圖片來源／Photo AC



湯島天滿宮梅祭Data

日期：2／8～3／8

地點：湯島天滿宮（東京都文京区湯島3-30-1）

官網：湯島天神、文京区役所





3月 高尾山火渡祭

東京近郊高尾山每年3月第二個星期日會舉辦火渡祭，除了宣告春天降臨，也有以淨火驅散厄運，祈求世界和平、交通安全、消災解厄等意義。活動最令人震撼的是「渡火行」，山伏僧侶光著腳，一邊行走於火地，一邊祈願的壯觀場面。渡過火焰除了是修行，也象徵消災除厄。一般民眾也能夠嘗試渡火行，若來到火渡祭不妨體驗看看。



▲圖片來源／Photo AC

高尾山火渡祭Data

日期：3／10

地點：高尾山薬王院 山麓 自動車祈祷殿広場

官網：高尾山





4月 龜戶天神社藤祭

菅原道真的龜戸天神社祀著學問之神，被譽為「東京第一藤花名所」，境內約有 100株紫藤花，設有17個藤棚。紫藤花從4月中旬綻放，一邊欣賞由花棚垂下的花串倒映在心字池的美景，一邊聞著藤花所散發出的淡淡花香，令人陶醉其中。此外，從龜戶天神社還能從不同角度欣賞晴空塔，趁著花季與紫藤花和晴空塔合照吧！



▲圖片來源／Photo AC

龜戶天神社藤祭Data

日期：4月～5月

地點：龜戸天神社（東京都江東区亀戸3丁目6番地1号）

官網：亀戸天神社





5月 淺草神社三社祭

為期3 天，江戶三大祭之一的三社祭於每年5月的第三個週末舉行，每年吸引 180萬人參與。第一天進行「大行列」與「神事 binzasara舞」，由淺草的各團體帶來精彩表演拉開序幕，第二天則是「町内神輿連合渡御」，聯合淺草神社周邊的44個街區抬出100台神轎，場面壯觀。最後一天「本社神轎各町渡御」是由三座神轎在各町內遶行，在日落後返回神社，宣告祭典結束。參加三社祭務必要注意人潮及神轎方向。



▲圖片來源／Photo AC

淺草神社三社祭Data

日期：5／17～5／19

地點：淺草神社（東京都台東区浅草2-3-1）

官網：浅草神社三社祭





6月 日枝神社山王祭

山王祭是日本夏日祭典開始的象徵。祭典的例行儀式包含了祈求國泰民安的「例祭奉幣」、祭神舞樂表演的「神樂囃子」、讓孩童穿著侍童裝辦遊行的「稚兒行列」及納涼大會等，在活動中能體驗到豐富的日本傳統文化，也能夠搶先體驗初夏氣息。



▲圖片來源／山王日枝神社



日枝神社山王祭Data

日期：6月

地點：日枝神社（東京都千代田区永田町2-10-5 ）

官網：山王日枝神社





7月 隅田川花火大會

隅田川花火大會不僅是日本最早的煙花祭典，更是東京最盛大且最靠近市中心的花火大會。每年約有2萬發五顏六色的煙火照亮夜空，走在隅田川邊，抬頭就能看到繽紛煙火，真的超浪漫，除了傳統煙火，現場還會舉辦創意煙火比賽，為大會增添熱鬧感。



▲圖片來源／Photo AC



隅田川花火大會Data

日期：7／27

地點：東京都台東区桜橋下流～言問橋上流（第一会場）、駒形橋下流～厩橋上流（第二会場）

官網：隅田川花火大会





8月 阿佐谷七夕祭

阿佐谷七夕祭是日本三大七夕祭之一，每到七夕，商店街便會掛起七夕相關的裝飾和提燈，有別於一般的祭典，這裡還會掛上動漫受歡迎的角色裝飾，十分熱鬧有趣，期間商店街邊也會擺上小吃攤位，讓你逛街也不怕肚子餓。



▲圖片來源／Photo AC

阿佐谷七夕祭Data

日期：8月初旬

地點：阿佐谷車站周邊商店街

官網：阿佐谷パールセンター商店街





9月 袋祭

袋祭是以池袋西口為中心舉辦的大型祭典，活動分為「神轎祭典」和「舞蹈祭典」，每個祭典持續兩天。看點除了14座神轎從各商店街抬出外，還有數千名抬手心協力參與活動，充份表現日式風味的傳統祭典，來到池袋都會千萬別錯過。



▲圖片來源／ふくろ祭り協議会



袋祭Data

日期：9月下旬～10月上旬

地點：池袋西口公園周邊

官網：東京よさこい





10月 淺草燈籠祭

淺草燈籠祭是由當地女性企業家成立的「NPO法人WOMEN POWER」主辦，以淺草神社為中心，擺放約500個大小不一的燈籠，燈籠由當地居民或日本各地人們創作，每個都獨一無二。建議夜間參訪，較能感燈籠所營造出的夢幻氛圍。



▲圖片來源／浅草観光連盟



淺草燈籠祭Data

日期：10月上旬

地點：淺草神社（東京都台東区浅草2-3-1）

官網：浅草燈籠祭





11月 酉之市

酉之市是日本各地神社在每年11月的酉日舉辦的祭典活動，人們為了祈求開運招福、商業興旺，會購買以竹耙做成的「熊手」，以祈求抓住運氣。酉之市的起源地被認為是淺草的鷲神社，而淺草的酉之市是關東地區三大酉之市之一，每年吸引約70萬人前來參觀，想祈求商業生意興隆一定要來參與。



▲圖片來源／Photo AC



酉之市Data

日期：11月酉之日

地點：東京各大神社

官網：浅草．酉の市





12月 台場彩虹煙火大會

來不及參與夏天的花火大會沒關係，台場的花火大會是辦在冬季，這次可別再別錯過了，璀璨的煙火照耀夜空，搭配周圍的燈飾以及農農的聖誕節氣氛，冬日就特別有浪漫風情。



▲圖片來源／Photo AC



台場彩虹煙火大會Data

日期：12月每周六晚上

地點：台場周邊（台場自由女神像前）

官網：東京台場 、2023年活動頁面





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