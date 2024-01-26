粉絲們的錢錢又要變成自己喜歡的樣子了！超人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃高雄統一時代百貨，推出八大遊樂設施、三大拍照打卡點，要讓高雄的粉絲玩到不想回家。同時，快閃店內推出超過近30款新品，其中可愛又實用的毛絨絨安妮亞「零錢包」三款一次必收。



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這一次的三大拍照打卡點之中，首先必拍就是「安妮亞扭蛋區」，安妮亞拿著花生勾著企鵝的模樣超可愛，而且還有多項好禮可以扭回家。往店內走還會看到洛伊德、安妮亞、約兒、彭德隱藏真實身份組成的「佛傑一家」超吸睛。最後，就是「安妮亞＆彭德」安妮亞騎著彭德彷彿快要衝出牆面，旁邊還有佛傑一家的全家福照片，以及洛伊德、安妮亞和約兒三人的角色牆，讓要粉絲拍好拍滿。







此外，「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃店中必買商品，首推毛絨絨還有著小提把的「零錢包」一次擁有安妮亞、彭德及花生等三款。還有，學生和上班族必備的「ID卡套」四款圖樣任你挑，不管搭車或進公司都讓你哇酷哇酷。最後，就是彭德造型「飲料提袋」，陪伴你每個想喝飲料的時刻，飲料外帶超easy。





當然不能忘記在入口處就2.5米高的「安妮亞巨型氣偶」，2/7-3/3期間限定現身等粉絲們來合照，接著往前來到「旋轉木馬」，騎上小馬乘著風放鬆一下，右邊還有童年必玩的「釣魚機」，大朋友小朋友都來釣魚吧！接著快到浪漫氣氛百分百的「櫻花樹鞦韆」，再坐上旁邊的「旋轉咖啡杯」愜意地在咖啡杯中旋轉，把煩惱都拋拋開！喜歡追求刺激的朋友，快到「旋轉飛機」搭乘飛機在空中遨遊、或來點更刺激的「海盜船」盪到高空讓你心癢癢！最後搭上「摩天輪」在高處一覽樂園風光，坐上「小火車」全家大小一起享受悠閒時刻。

SPY×FAMILY間諜家家酒快閃店

展覽日期：2024年1月23日～2024年3月3日

展覽地點：統一時代百貨 高雄店1F(高雄市前鎮區中華五路789號1F)

