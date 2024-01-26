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誰說只有虎年有胖虎！2024春節限定「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店在西門町，胖虎彈珠台、龍虎門神一定要打卡。

2024-01-26 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：657
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編輯 張人尹

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不只虎年有胖虎，龍年也有胖虎的主場！2024春節限定登場的「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店，即日起在西門武昌誠品登場，以「胖虎、肥龍」2大角色打造應景的7大打卡點，還有超萌「龍虎」系列新品，春節需要的應景小物，通通買爆。

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我不是胖虎-其樂龍龍快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店自1/26-3/17期間限定登場，在快閃店特別打造巨大「龍虎門神」打卡點，左青龍、右胖虎，俏皮表情更讓人忍不住多拍幾張打卡照。此外還有必拍「胖虎龍珠台」，是巨型扭蛋機，投入代幣、按下按鈕，扭蛋就會滾到下方，讓人抽扭蛋同時測測今日運勢。
我不是胖虎-其樂龍龍快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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本次快閃店推出多款春節應景新品小物，包含胖虎長春聯、斗方，貼在家門口超喜氣，還有春節必備「胖虎紅包袋」紙質厚、更增添質感。此外還有居家小物「隔熱鍋墊、龍年鋁合金杯墊」大紅色、金色設計超喜氣，除此之外還有「龍虎毛毯、龍年限定抱枕」過年可以把客廳佈置得超喜氣。
我不是胖虎-其樂龍龍快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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收藏小物的部分，本次新推出「龍騰虎躍」全新盲盒系列，把成語「龍騰虎躍、龍潭虎穴、降龍伏虎、臥龍鳳雛」通通實體化，還有一款隱藏版公仔，鐵粉可以盲抽、也可以整套收藏。除此之外，還有超精緻「壓克力立牌盲抽、龍年鑰匙圈、ID卡套」等限定小物，鐵粉不買爆就不回家。
我不是胖虎-其樂龍龍快閃店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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我不是胖虎-其樂龍龍 快閃店

活動期間：2024/1/26-3/17
活動地點：台北市萬華區武昌街二段77號2樓 (誠品生活武昌店)

 

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