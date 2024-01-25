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咖波教主超欠買！中友百貨「貓貓蟲咖波快閃店」新品搶先逛，咖波招財達摩、咖波御守鑰匙圈、咖波懶骨頭沙發我都要。

2024-01-25 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：貓貓蟲咖波 人氣：570
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編輯 張人尹

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可愛教主「貓貓蟲咖波」快閃台中中友百貨！這次配合農曆春節，特別打造「貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃」限定活動，現場搶先首賣「舞龍咖波」龍年主題新品、咖波招財達摩系列新品，還有春節主題周邊小物，讓肉肉們通通先衝台中買爆。

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貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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春節主題「貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃」自1/25-2/19在台中中友百貨C棟13樓登場，本次以舞龍造型咖波，以及好朋友暴龍姐為主題，打造超應景的金幣、御守打卡點，讓粉絲們進場就先打卡，拍好拍滿，即日起一路到過年走春都可以朝聖。
貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在快閃店中，一定要先搶6款「舞龍咖波系列」的首發新品，包含盲抽的「壓克力不倒翁立牌」、實用系「龍年大吉T恤、好運轉轉肩背手提袋、招財馬卡龍零錢包」，賣萌系「龍年大吉壓克力鑰匙圈、不倒翁娃娃」等新品小物，還有粉絲瘋狂敲碗的「咖波招財達摩系列娃娃」本次快閃活動也首發新上市，鐵粉通通要買到。
貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，超大超療癒的「懶骨頭沙發」系列，也推出45cm、65cm兩種尺寸，放在家裡超級療癒。在活動期間只要消費滿$100即可以$99加購「舞龍咖波餅乾小禮盒」或「咖波大吉餅乾小禮盒」，如果滿額1,500元即可獲得一個「咖波御守壓克力鑰匙圈」，2/1起第二波滿額贈則是「咖波龍年銀幣」，讓粉絲年前、年後都買爆。
貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃

活動期間：2024/1/25-2/19
活動地點：台中中友百貨C棟13樓
 

貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃滿額贈活動

活動內容：滿額1,500元即可獲得滿額贈小物。
活動獎品：
1/25-1/31，滿額贈「咖波御守壓克力鑰匙圈」乙個。
2/1-2/19，滿額贈「咖波龍年銀幣」乙個。

詳細活動規範及供應情形，依 貓貓蟲咖波 官方公告為準。

 

看更多貓貓蟲咖波龍年大吉新春快閃周邊小物：
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