三麗鷗新品我要收藏！可愛盲盒、公仔、小玩具等療癒小物，最大的功能就是待在桌上耍可愛，但卻總是讓人忍不住就拿去結帳。這次在7-ELEVEN推出全新「三麗鷗行動餐車盲盒」，6款超人氣角色造型，搭配廚師小餐車真的讓人手刀買起來。



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新品「三麗鷗行動餐車」系列，集結6個三麗鷗明星「Hello Kitty、布丁狗、美樂蒂、酷洛米、大耳狗、帕恰狗」，通通換上廚師裝扮，換上圍裙和帽子、手上拿著小廚具，搭配角色同樣造型的胖胖版餐車。特別的是，側邊車窗可以向上掀開、角色公仔可以取出，讓粉絲有更多玩法、賣萌擺法。







本次新品「三麗鷗行動餐車」採盲盒方式販售，6款角色不挑款隨機出貨，每盒售價250元，並且在2024/01/24起於限定7-ELEVEN門市開賣，現場以現貨販售，讓三麗鷗粉絲先衝樓下小七逛起來、買起來。





三麗鷗行動餐車 盲盒系列

除了三麗鷗車車之外，2024/01/24起也在限定7-ELEVEN門市現場開賣「Hello Kitty造型梳鏡組」超萌貓耳朵、蝴蝶結造型讓人少女心噴發，此外還有實用系「三麗鷗MIX旅行用品」採ibon預購，無論是盥洗包、收納三件組，收拾行李都能可可愛愛。

販售日期：2024/01/24起

販售通路：7-ELEVEN限定門市

售價：250元/款



Hello Kitty造型梳鏡組

販售日期：2024/01/24起

販售通路：7-ELEVEN限定門市

售價：199元/款



三麗鷗MIX旅行用品

預購期間：即日起至2024/02/12前

販售通路：7-ELEVEN門市條碼預購，或ibon預購

售價：盥洗包279元、收納三件組299元