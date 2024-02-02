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免費午後の紅茶又來了！日本午後の紅茶「冬季熱奶茶」一日超限時回歸，「獨家優雅白杯身」不能再錯過，發放地點日期手刀記下來。

2024-02-02 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：キリンビバレッジ株式会社 人氣：963
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編輯 林奕如

編輯 林奕如

「午後の紅茶」又要送免費奶茶了！長年圈粉無數奶茶控的「午後の紅茶」，不只經常和迪士尼推出聯名的瓶中娃娃飲料，在日本當地還有許多令人意想不到的吸睛活動，特別是2023年底在日本6大都市推出免費限定的「冬季奶茶快閃餐車」，在當時造成極大的話題，就連台灣人都超級羨慕有這樣的好康！如今因應網友的敲碗，這台美麗又典雅的冬季奶茶餐車即將在2月中再度快閃登場，如果你剛好要到東京度過情人節，就能趁這個機會蹭喝一波了。

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▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社

日本KIRIN旗下的茶飲品牌「午後の紅茶」，一路以來販售奶茶、原味紅茶、檸檬紅茶等多種風味茶，至今仍熱銷不斷，2023年底又推出一台相當吸睛的典雅純白「午後の紅茶 冬季奶茶快閃餐車」，從2023年11月25日開始到2024年1月14日期間，依序在札幌、名古屋、仙台、大阪、東京、福岡共6大城市出沒，並發放免費的熱奶茶，總共吸引超過25,000名民眾前往索取，成功在日本當地引起強話題。
▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社

為了因應即將到來的西洋情人節，「午後の紅茶 冬季奶茶快閃餐車」宣布再度驚喜回歸，但這次只會在2024年2月14日當天在東京的「日比谷Step廣場」超限時快閃，同樣一人只能領一杯免費熱奶茶，而且如果現場回答日文問券的話，還可以將免費奶茶更換成1月30日全新上市的新品「午後の紅茶 巧克力茶拿鐵」，讓巧克力控也忍不住湊一腳熱鬧。
▲圖片來源／キリンビバレッジ株式会社


 

午後の紅茶 冬季奶茶快閃餐車

地點：日比谷Step廣場（東京都千代田区有楽町 1-1-2）
日期：2024年2月14日
時間：12:00～20:00

 

 

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