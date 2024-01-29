人氣電商平台「有閑購物」為了回饋給廣大的會員、網友，特別於1/26-2/4推出「有閑辦尾牙」人人都有獎，會員限定活動，只要在活動期間「單筆」訂單滿1,000元即可獲得1張抽獎券，最大獎可獲得日本東京-桃園來回機票。此外，逢二再發發財金，2/2、2/12、2/22 消費滿10,000再折1,500元。







有閑寵會員沒有在客氣！為了回饋給廣大會員最多的福利好康，有閑在1/26-2/4推出「有閑辦尾牙」人人都有獎，除了最大獎有日本東京-桃園來回機票之外，還有SONY索尼32吋聯網電視、以及SAMSUNG三星32型智慧聯網螢幕，同時還有APPLE AirPods 3 藍牙耳機。





除了除獎活動之外，二月再加發第二發財金，除了5號、15號、25號為有閑購物會員日之外，逢二再發第二發財金，2/2、2/12、2/22 消費滿10,000再折1,500元。就是要讓每一位會員不只可以在有閑買到自己喜歡的東西、還要有買到賺到的感覺。







有閑辦尾牙 人人都有獎

活動期間：1/26-2/4活動期間

活動內容：單筆訂單滿1000元即可獲得1張抽獎券(訂單成立即可算，每人無上限)

活動官網：https://walkr.tw/yi44iYXs

活動贈品：

頭獎 日本東京-桃園來回機票(航空機票依官方公告為主)

二獎 《滿萬折1000》SONY索尼【KD-32W830L】32吋聯網電視(無安裝)、SAMSUNG三星 32型 智慧聯網螢幕 M7 S32BM702UC(黑)

三獎 APPLE AirPods 3 藍牙耳機 第3代 搭配MagSafe充電盒、APPLE AirPods 3 藍牙耳機 第3代 搭配 Lightning 充電盒

四獎 Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機 EH-NA9L

五獎 《滿萬折1000》Panasonic國際牌【NN-ST25JW】20公升微波爐

六獎 Chromecast 4 HD版 Google TV 四代

七獎 優惠券滿2000折300