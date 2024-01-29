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有閑會員有賺！有閑辦尾牙「人人都有獎」消費滿額抽東京來回機票，指定會員日最高再現折1500。

2024-01-29 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：380
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

人氣電商平台「有閑購物」為了回饋給廣大的會員、網友，特別於1/26-2/4推出「有閑辦尾牙」人人都有獎，會員限定活動，只要在活動期間「單筆」訂單滿1,000元即可獲得1張抽獎券，最大獎可獲得日本東京-桃園來回機票。此外，逢二再發發財金，2/2、2/12、2/22 消費滿10,000再折1,500元。
2023長榮航空線上旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
華航線上旅展/ WalkerLand窩客島整理提供 未經同意不可轉載

有閑寵會員沒有在客氣！為了回饋給廣大會員最多的福利好康，有閑在1/26-2/4推出「有閑辦尾牙」人人都有獎，除了最大獎有日本東京-桃園來回機票之外，還有SONY索尼32吋聯網電視、以及SAMSUNG三星32型智慧聯網螢幕，同時還有APPLE AirPods 3 藍牙耳機。


除了除獎活動之外，二月再加發第二發財金，除了5號、15號、25號為有閑購物會員日之外，逢二再發第二發財金，2/2、2/12、2/22 消費滿10,000再折1,500元。就是要讓每一位會員不只可以在有閑買到自己喜歡的東西、還要有買到賺到的感覺。

 

 
     
有閑辦尾牙 人人都有獎

活動期間：1/26-2/4活動期間
活動內容：單筆訂單滿1000元即可獲得1張抽獎券(訂單成立即可算，每人無上限)
活動官網：https://walkr.tw/yi44iYXs
活動贈品：
頭獎    日本東京-桃園來回機票(航空機票依官方公告為主)
二獎    《滿萬折1000》SONY索尼【KD-32W830L】32吋聯網電視(無安裝)、SAMSUNG三星 32型 智慧聯網螢幕 M7 S32BM702UC(黑)
三獎    APPLE AirPods 3 藍牙耳機 第3代 搭配MagSafe充電盒、APPLE AirPods 3 藍牙耳機 第3代 搭配 Lightning 充電盒
四獎    Panasonic 國際牌 奈米水離子吹風機 EH-NA9L
五獎    《滿萬折1000》Panasonic國際牌【NN-ST25JW】20公升微波爐
六獎    Chromecast 4 HD版 Google TV 四代 
七獎    優惠券滿2000折300

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有閑
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