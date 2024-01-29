牛肉麵一直是台灣人最愛的美食料理之一，同時飯店裡的牛肉麵，更可以說是許多海外遊客第一個認識牛肉麵的選擇之一。中山區人氣酒店、也是國際旅客最愛的國際飯店之一台北中山九昱希爾頓逸林酒店，為了搶攻台灣牛肉麵商機特別推出中山希爾頓牛肉麵「臭豆腐牛肉麵、剁椒臭豆腐牛肉麵」買一送一，要搶攻國內外牛肉麵買一送一必吃清單。



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台北中山九昱希爾頓逸林酒店人氣餐點「逸林牛肉麵」，使用牛骨、蘿蔔、洋蔥、草果、桂枝、乾辣椒與手工辣黑豆瓣醬等食材熬製湯底，喝起來濃郁中帶有自然甘甜與清香；經過90分鐘滷製的牛腱與牛筋，份量誠意十足，口感入口似化卻不失嚼勁。搭配Q彈滑順的手工拉麵，以及使用青花椒、辣椒乾、辣椒籽、大蒜、洋蔥等辛香料炒製而成的獨門秘製辣醬與手炒酸菜，呈現豪邁大器的道地台灣味。



同時，另一款逸林臭豆腐牛肉麵，選用老字號店家以天然發酵滷水，經由「七日慢工熟成醃製」所出產的臭豆腐，不僅品質穩定風味濃郁，獨特氣息也不易在烹調過程中散失；加上口感綿密彷若豆花，更容易與牛肉湯底結合，蕩漾出讓味蕾驚豔的滋味。此外，在執行主廚Mike王銘嘉與廚藝團隊不斷嘗試研發下，更開發出先麻後辣香氣悠長的自製花椒油，適量添加食用，獨特川味更讓人口齒留香意猶未盡。





此外，剁椒臭豆腐牛肉麵，分量大器的手工自製醋泡剁椒，紅通通一層不僅引人目光，搭配綿密臭豆腐與濃郁湯底，風味酸辣交織有辛有麻，豐富層次如同繁花似錦，讓人欲罷不能。Mike主廚指出，醋泡剁椒由新鮮燈籠椒與朝天椒混合後洗淨風乾，加上糯米醋、米酒與調味料浸泡一週，再以手工剁成細末保存，滋味酸香中帶有些微嗆辣，呈現舒爽冒汗而不過度刺激的溫麻口感。滿滿剁椒浸泡在溶入臭豆腐奇香的牛肉湯頭後，可以感受米醋的酸爽、剁椒的辛辣與花椒的麻韻，映入眼簾穿過鼻間，而後飛越味蕾，勾勒出視覺嗅覺和味覺的多重滿足。





中山希爾頓牛肉麵買一送一

活動地點：台北中山九昱希爾頓逸林酒店La Salle森酒吧

活動期間：於2月1至29日（農曆除夕至初二不適用）

活動內容：牛肉麵系列（逸林牛肉麵、逸林臭豆腐牛肉麵、逸林剁椒臭豆腐牛肉麵）內用全面買一送一（價位不同時，贈送價低者）。



台北中山九昱希爾頓逸林酒店 La Salle森酒吧訂位資訊

電話：02-6619-9999轉分機1621預訂。

