每到月底就怕吃土，一定要先把11個買一送一收下！各店家都紛紛推出買一送一優惠，讓大家撐過最難熬的月底，無論是上班族最愛的星巴克、7-ELEVEN咖啡買一送一；還是速食控必吃的漢堡王、拿坡里炸雞買一送一；甚至連玩樂也有買一送一優惠，帶大家到彰化最美秘境「成美文化園」、又或是直飛香港機票，門票、機票通通有買一送一優惠，挑戰最強吃喝玩樂買一送一總整理。





7-ELEVEN咖啡刮刮樂買一送一

小七咖啡也有數位體驗！7-ELEVEN特別針對農曆新年，在1/24起推出「好運龍來刮刮樂」線上活動，連續19天，天天都能抽「咖啡買一送一」限定優惠，除此之外，小七加碼推出超應景「卡通紅包袋」多達13個卡通角色選擇，搶攻春節商機。



全文報導：咖啡刮刮樂買一送一！7-ELEVEN「咖啡刮刮樂」19天抽買一送一，加碼推薦「13款卡通紅包袋」7-ELEVEN就能買。







星巴克買一送一

星巴克買一送一不稀奇，但有星冰樂就超稀有、必須衝！幾乎每週不間斷推出買一送一優惠的星巴克，這次以「票選當紅必喝飲料推薦」為主題，於1/29～1/31期間，推薦12款人氣隱藏版飲料買一送一，讓平常只會點一般那堤的人，可以嚐鮮喝喝看別人都在夯哪一款人氣飲料。



全文報導：星巴克買一送一不稀奇！看到有「星冰樂買一送一」才要連3天衝去喝，只有這12款才有買一送一先筆記。





無老鍋買一送一

信義區火鍋宵夜場大洗牌！鼎王旗下「無老鍋」看準「吃火鍋、配手搖飲」的新風潮，在台北信義區A19二樓開設複合式全新概念店，將帶有淡淡中藥香的招牌鍋底，以及獨創必點的冰淇淋豆腐，讓無論是周邊上班族，還是到信義區逛街的人，更方便吃到經典不敗的人氣火鍋。若在2/29前用餐後於Google給好評，就招待「指定手搖茶飲」乙杯。一月底前則是平日內用滿2,500元，即可享有「梅花豬肉買一送一」。



全文報導：無老鍋買一送一！新概念「無老鍋台北信義店」免費加肉、買一送一，3大優惠大洗牌信義區火鍋宵夜場。







PASTAIO買一送一

台北人氣爆棚的當代義式料理餐廳PASTAIO，以新鮮手作義大利麵為主打，用雞冠麵、螺殼麵等特殊造型義大利麵，擄獲一票吃貨的胃。更結合亞洲料理元素，顛覆大家對於義大利料理的印象。這次在鄰近林口三井OUTLET PARK旁開設四號店，於1/26對外試營運，延續時髦的店觀設計，以整面金色圓拱玻璃牆和植栽妝點，並推出指定買一送一，揪林口人享受超愜意的用餐氛圍。



全文報導：林口美食新開店買一送一！想吃還訂不到「PASTAIO」開到林口OUTLET周邊，網美必拍圓拱窗、喝買一送一超愜意。







漢堡王買一送一

冬季漢堡王優惠券最夯的買一送一專區，除了有大杯飲料、薯條、洋蔥圈、四塊雞塊點心之外，還有經典款脆洋蔥牛肉堡、脆雞堡、小華堡和西部小華堡，通通都有買一送一優惠，不限組數自己配成兩份套餐揪朋友一起吃超划算。



漢堡王買一送一優惠券

活動時間：即日起至2024/2/15，每日10:30-打烊前30分鐘供應。

優惠券點餐：https://www.burgerking.com.tw/category/6







拿坡里買一送一

拿坡里買一送一優惠又來了！這次拿坡里針對年末尾牙、聚餐話題，特別自即日起推出16天「炸雞桶買一送一」快閃優惠，超人氣炸雞桶「8塊酷滋桶」買一桶、送一桶，讓速食控在辦公室聚餐、同樂會都能趁機訂起來。



全文報導：拿坡里炸雞桶半價！拿坡里炸雞「8塊酷滋桶」買一送一開吃，超狂「399元16塊炸雞」半價優惠手刀朝聖。







御前上茶買一送一

桃園人、中壢人揪吃抹茶買一送一！嚴選超過180年歷史的森半抹茶為主打的超人氣抹茶名店「御前上茶」，終於插旗桃園中壢，直接進駐日式百年老宅古蹟中，為大家營造出超有氛圍的日式抹茶下午茶饗宴。更為了桃園抹茶控推出專屬限定「雙色霜淇林買一送一」，是桃園市民才有的優惠。



全文報導：桃園市民有買一送一！爆夯抹茶「御前上茶」首次進軍中壢，31天抹茶霜淇淋買一送一不限量。







愛買量販買一送一

最懂婆媽的「愛買量販」420款民生用品買一送一！歲末年終之際，是許多婆媽最忙碌的時刻，不僅要除舊佈新，還要採買年貨、備齊零食乾糧等待親朋好友到來拜年。而作為婆媽好朋友的「愛買量販」特別推出龍年新春優惠，推出滿額折扣、免費送現金紅包、大小家電滿額送現金券等，以及日常最必備的民生用品也精選420款推出買一送一優惠，幫婆媽省錢。



全文報導：420款買一送一超讚！愛買量販「免費發現金紅包、420款民生用品買一送一」超懂婆媽的心，新春過年就到愛買辦年貨。







成美文化園買一送一

景點控先做筆記！堪稱2024冬季必拍景點之一「成美文化園」，位於彰化也是全台唯一結合百年歷史建築、絕美禪風庭園的景觀文化園區。祭出「彰化必遊走春行程」優惠，串聯彰化地區人氣最高的景點，出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享成美文化園買一送一門票優惠。



全文報導：沒拍到真的不開心！網路熱搜「成美文化園」落羽松、風格市集、禪風庭園，堪稱2024冬季必拍景點、再加碼門票買一送一。







國泰航空買一送一

國泰機票買一送一今天搶！看準春節旅遊商機，國泰航空在2024/1/29－2/5推出機票「買一送一」限時快閃活動，在可樂旅遊憑3間銀行卡友優惠代碼，1/26起就可以搶先購買「機票買一送一」，想飛香港今天就先買起來。



全文報導：國泰買一送一！國泰航空「香港機票買一送一」3間銀行卡友搶先買，再加碼「香港自由行買一送一、香港迪士尼新套房」飛香港出發。







寵物公園買一送一

就是要寵家中的毛小孩！為了讓家中的寶貝也可以一起過新年，寵物公園2024年龍年限定福袋特別與白沙屯媽祖攜手合作推出「龍年限定福袋」，用划算價格購入商品，又能為新的一年討個好彩頭，把福氣「龍」總帶回家。同時，再加碼指定飼料買一送一、零食年貨大街49折起。



全文報導：萌寵福袋搶先看！寵物公園x白沙屯媽祖「龍年限定福袋」限量開賣，再加碼指定飼料買一送一、零食年貨大街49折起。



