星巴克買一送一不稀奇，但有星冰樂就超稀有、必須衝！幾乎每週不間斷推出買一送一優惠的星巴克，這次以「票選當紅必喝飲料推薦」為主題，推薦12款人氣隱藏版飲料買一送一，讓平常只會點一般那堤的人，可以嚐鮮喝喝看別人都在夯哪一款人氣飲料。





▲圖為星巴克飲料資料照，優惠品項依公告為主(以下同)。



將於1/29～1/31期間推出「星巴克買一送一」優惠，於門市現場只要點購指定飲品特大杯，就免費招待同品項飲品一杯，包括香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂，有清爽系、濃郁系，以及就算再冷也要喝的星冰樂系列，趁下週回溫趕快來去喝兩杯。



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星巴克買一送一 優惠活動

活動時間：2024/1/29(一)-2024/1/31(三)

活動內容：活動期間11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯風味/冰熱一致的指定品項飲料，其中一杯星巴克招待。



指定品項：香檸蜜柚冷萃咖啡、冷萃咖啡、焦糖瑪奇朵、太妃風味那堤、椰奶那堤、烤蘋果風味那堤、冰搖檸檬果茶、冰搖檸檬紅茶、西印度櫻桃紅茶、玫瑰蜜香茶那堤、焦糖星冰樂、雙果果汁星冰樂



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。