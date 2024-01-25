最懂婆媽的「愛買量販」420款民生用品買一送一！歲末年終之際，是許多婆媽最忙碌的時刻，不僅要除舊佈新，還要採買年貨、備齊零食乾糧等待親朋好友到來拜年。而作為婆媽好朋友的「愛買量販」特別推出龍年新春優惠，推出滿額折扣、免費送現金紅包、大小家電滿額送現金券等，以及日常最必備的民生用品也精選420款推出買一送一優惠，幫婆媽省錢。
於指定6個日期推出「全館滿2千享9折」優惠，只要是HAPPY GO會員即可享有，單筆最高回饋300元，若搭配合作銀行最高送500元，每位會員可回饋3次。過年前就先衝愛買採買年菜、年節禮盒、新衣新鞋等，過個好年。也針對除舊佈新推出「大小家電加碼滿額送現金券」，電視、冰箱及洗衣機單筆滿5000元送500元，廚房及烹調小家電單筆滿2000元送250元。
過年就是要發紅包，愛買量販這次在官方APP針對會員發送「新春採買金255元」，無論是生鮮肉品、火鍋料準備年夜菜，還是日常用品等10大熱門類別，不限金額消費即可直接折抵回饋。而加碼再推出人氣民生用品買一送一優惠，包裝米、油、餅乾、泡麵、沖泡飲品、牙膏、沐浴乳、洗髮精、洗衣精等420款日常用品，通通買一送一，婆媽一定要先囤貨。
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愛買量販買一送一
活動時間：即日起至2/15(四)
活動內容：全館420款民生用品買一送一。
愛買量販 現金紅包
在1/21(日)前註冊愛買APP會員，並開啟APP就送新春採買金255元。
愛買量販 龍年春節滿額折扣優惠
活動時間：1/27(六)、1/28(日)、2/3(六)、2/4(日)、2/7(三)和2/8(四)
活動內容：HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元。搭配指定銀行回饋最高送500元。活動期間每會員可回饋3次。
愛買量販 指定日期大小家電加碼滿額送現金券
活動時間：1/27(六)、1/28(日)、2/3(六)、2/4(日)
活動內容：
1、購買電視、冰箱及洗衣機單筆滿5000元送500元家電現金折價券
2、2/8(四)購買廚房及烹調小家電單筆滿2000元送250元家電現金折價券。
愛買Ｘ三峽農會 台灣農業百大精品年節禮盒展售
活動時間：即日起~2/15(四)
活動門市：新北南雅店、三重店、桃園店、巨城店及水湳店置專區銷售，以及愛買線上購物。