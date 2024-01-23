全家新春開運卡買到賺到！農曆春節即將到來，除了返鄉圍爐之外，買張樂透、刮刮樂拼手氣更是不能錯過的新春活動。這次全家推出「新春開運卡、哈根達斯歡聚刮刮樂、紅包好運刮刮樂」等優惠，100％中獎讓人不用消耗人品、拼中獎。同時，也根據過年宅在家耍廢，準備指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件抽抽樂活動，最低1折就能帶回家囤貨。







將於1/24早上10點開賣的「全家新春開運卡」，只要花200元買就直接放大，加碼贈送20元～688元不等的紅利金，最高可以獲得888元，讓你今年一路發發發。此外，線上也推出刮刮樂活動，獨家攜手哈根達斯推出「歡聚刮刮樂」，168元就有機會中到一年份365個哈根達斯冰品，實現哈根達斯富翁的夢想。而1/31在APP上開賣的「紅包好運刮刮樂」，每張200元最低可以獲得220元紅利金和88點點數，另外，兩種刮刮樂再加碼送iPhone 15 Pro，就等你來拼手氣。







同時，於1/24至2/20到全家購買指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件，就可以參加「機會命運抽抽樂」，1折、5折、79折及88折優惠等你來拼人品。若是抽中1折、5折、79折，再加碼贈送雲端列印優惠券，10元就可於FamiPort列印《大富翁》過年印刷品系列，獨家設計紅包袋、春聯、年曆等，期盼新的一年人人都能變成大富翁。



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全家新春開運卡

開賣時間: 2024/1/24 10:00

售價: 200元

商品說明:包含200元禮物卡，加碼紅利金(20元/40元/60元/100元/688元)



全家過年優惠

活動時間：1/24至2/20

活動內容：購買指定袋裝零食、咖啡、提神飲料任兩件，即可參加「機會命運抽抽樂」活動，有機會抽中1折、5折、79折及88折優惠。任兩件1折、5折、79折加贈雲端列印優惠券。



全家哈根達斯 歡聚刮刮樂

開賣時間: 1/24 10:00起開放於APP購買

售價：168元

獎項：哈根達斯迷你杯或雪糕129元系列任2件、一年份哈根達斯冰品(365件)、10,000元「全家」紅利金等。



全家紅包好運刮刮樂

開賣時間: 1/31 10:00起於APP開賣

售價：200元

獎項：220元全家紅利金、點數88點、400元紅利金、點數8,888點、iPhone 15 Pro(256GB)等。