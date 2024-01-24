為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 旅遊 > 沒拍到真的不開心！網路熱搜「成美文化園」落羽松、風格市集、禪風庭園，堪稱2024冬季必拍景點、再加碼門票買一送一。

沒拍到真的不開心！網路熱搜「成美文化園」落羽松、風格市集、禪風庭園，堪稱2024冬季必拍景點、再加碼門票買一送一。

2024-01-24 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,218
share
編輯 李維唐

編輯 李維唐

景點控先做筆記！堪稱2024冬季必拍景點之一「成美文化園」，位於彰化也是全台唯一結合百年歷史建築、絕美禪風庭園的景觀文化園區。同時，為了搶攻春節走春商機，特別針對春節期間2/10(六)-2/14(三)，大年初一至初五，成美文化園推出五大活動亮點與優惠，就是要讓網美們的必拍美照再多一張。

推薦閱讀：最美高空花園！台北101秘境花園觀景台89樓「蕨美之蘭」年度特展，期間限定再加碼送「台灣窗花圖騰紅包袋」。
​​​​​​​成美文化園 2024春節五大亮點

這一次成美文化園針對春節期間，一共有五大亮點，其一就是「閃耀的成美落羽松季」，緋紅如日出中的初霞，燦爛動人，春節是最佳觀賞時間。還有人人愛逛市集的東方文化市集「成美雅集－好運龍吼力」，當文創市集融入東方傳藝與年節風格，搖身化作熱鬧無比的中式街坊。
​​​​​​​成美文化園 2024春節五大亮點

此外，還有「百年歷史建築－成美公堂」，聚集多位國寶級匠師修復．重現百年風華。當然不能忘了「百年老樹之家－禪風庭園」，遍植百年珍稀樹種，包含了鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的日本大黑松。最後，就是多項春節活動，漢服換裝體驗、羅黏香彩繪、春聯拓印、園區導覽解說等，全日不間斷的表演接續登場。
​​​​​​​成美文化園 2024春節五大亮點

有美景就不能少了優惠，成美文化園也祭出「彰化必遊走春行程」優惠，串聯彰化地區人氣最高的景點，出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享成美文化園買一送一門票優惠（優惠價$300/二人，原價$600，一位免費入園者無消費抵用券）。
​​​​​​​成美文化園 2024春節五大亮點

 

 

 


成美文化園 2024春節五大亮點

亮點一、「閃耀－成美落羽松季」，緋紅如日出中的初霞，燦爛動人，春節是最佳觀賞時間。
亮點二、溯源東方文化市集「成美雅集－好運龍吼力」，當文創市集融入東方傳藝與年節風格，搖身化作熱鬧無比的中式街坊。
亮點三、「百年歷史建築－成美公堂」，聚集多位國寶級匠師修復．重現百年風華。
亮點四、「百年老樹之家－禪風庭園」，遍植百年珍稀樹種，包含了鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的日本大黑松。
亮點五、多項春節活動，漢服換裝體驗、羅黏香彩繪、春聯拓印、園區導覽解說等，全日不間斷的表演接續登場。
 


成美文化園 資訊一覽

官網：https://www.cmcp1885.com/
地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號 
LINE預約：https://lin.ee/dQHNhQ8
服務專線：04-8221199 

​​​​​​​成美文化園 2024春節五大亮點

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#賞花
morechevron_right
文章關鍵字
20204必拍 賞花 落羽松 成美文化園
相關商家
延伸閱讀
最美高空花園！台北101秘境花園觀景台89樓「蕨美之蘭」年度特展，期間限定再加碼送「台灣窗花圖騰紅包袋」。
 編輯 李維唐
買不到會槌心肝！「台灣伊藤久右衛門」連續六天買一送一！
 張子豪
百年老店玉珍齋，懷舊風味口齒留香。
 Walker新發現
音樂聚落樂聲飄揚共享悠閒時光
 Walker新發現
肉肉控準備開吃！TGI FRIDAYS祭出「豬肋排買一送一」活動，就要逼肉肉控手刀訂位。
 顏爾嫻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up