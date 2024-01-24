景點控先做筆記！堪稱2024冬季必拍景點之一「成美文化園」，位於彰化也是全台唯一結合百年歷史建築、絕美禪風庭園的景觀文化園區。同時，為了搶攻春節走春商機，特別針對春節期間2/10(六)-2/14(三)，大年初一至初五，成美文化園推出五大活動亮點與優惠，就是要讓網美們的必拍美照再多一張。



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這一次成美文化園針對春節期間，一共有五大亮點，其一就是「閃耀的成美落羽松季」，緋紅如日出中的初霞，燦爛動人，春節是最佳觀賞時間。還有人人愛逛市集的東方文化市集「成美雅集－好運龍吼力」，當文創市集融入東方傳藝與年節風格，搖身化作熱鬧無比的中式街坊。





此外，還有「百年歷史建築－成美公堂」，聚集多位國寶級匠師修復．重現百年風華。當然不能忘了「百年老樹之家－禪風庭園」，遍植百年珍稀樹種，包含了鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的日本大黑松。最後，就是多項春節活動，漢服換裝體驗、羅黏香彩繪、春聯拓印、園區導覽解說等，全日不間斷的表演接續登場。





有美景就不能少了優惠，成美文化園也祭出「彰化必遊走春行程」優惠，串聯彰化地區人氣最高的景點，出示本人與八卦山大佛、鹿港天后宮、溪州公園「花在彰化」等任一景點合照，並手比「2、4」代表2024新年，即可享成美文化園買一送一門票優惠（優惠價$300/二人，原價$600，一位免費入園者無消費抵用券）。









成美文化園 2024春節五大亮點

亮點一、「閃耀－成美落羽松季」，緋紅如日出中的初霞，燦爛動人，春節是最佳觀賞時間。

亮點二、溯源東方文化市集「成美雅集－好運龍吼力」，當文創市集融入東方傳藝與年節風格，搖身化作熱鬧無比的中式街坊。

亮點三、「百年歷史建築－成美公堂」，聚集多位國寶級匠師修復．重現百年風華。

亮點四、「百年老樹之家－禪風庭園」，遍植百年珍稀樹種，包含了鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的日本大黑松。

亮點五、多項春節活動，漢服換裝體驗、羅黏香彩繪、春聯拓印、園區導覽解說等，全日不間斷的表演接續登場。





成美文化園 資訊一覽

官網：https://www.cmcp1885.com/

地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

LINE預約：https://lin.ee/dQHNhQ8

服務專線：04-8221199