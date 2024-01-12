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拿坡里炸雞桶半價！拿坡里炸雞「8塊酷滋桶」買一送一開吃，超狂「399元16塊炸雞」半價優惠手刀朝聖。

2024-01-12 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：拿坡里炸雞 人氣：1,058
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編輯 張人尹

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拿坡里買一送一優惠又來了！這次拿坡里針對年末尾牙、聚餐話題，特別自即日起推出16天「炸雞桶買一送一」快閃優惠，超人氣炸雞桶「8塊酷滋桶」買一桶、送一桶，讓速食控在辦公室聚餐、同樂會都能趁機訂起來。

推薦閱讀：7-11隱藏版買一送一！7-ELEVEN「咖啡買一送一、熱狗買一送一」優惠攻略，再加碼「龍糰龍禧」諧音梗開運美食帶你吃。
拿坡里炸雞專賣店 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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拿坡里炸雞專賣店在1/13-1/28期間內，推出「8塊酷滋桶」買一送一優惠，每桶酷滋桶有6塊滋滋腿排、2支酷樂雞腿，採現點現炸，保留酥脆、微辣風味，適合速食控聚餐開吃。本次買一送一優惠換算，399元就能吃到16塊炸雞，幫速食控省一波。
拿坡里炸雞專賣店 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，拿坡里再推出會員專屬折扣攻略，如果是「三商i美食卡」APP會員，可以使用會員點數5點領取優惠券，享有「8塊酷滋桶」2桶389元優惠，比買一送一再省10元。領券時間為1/13-1/28，可以兌換至2024/1/31，速食控聚餐開吃。
拿坡里炸雞專賣店 買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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拿坡里炸雞專賣店 買一送一優惠

活動期間：2024/01/13-01/28
活動內容：「8塊酷滋桶」買一送一399元。

會員優惠：1/13-1/28，「三商i美食卡」APP會員使用點數5點領取優惠券，享有「8塊酷滋桶」2桶389元。

詳細活動規範及供應情形，依 拿坡里炸雞專賣店 官方公告為準。

 

 

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