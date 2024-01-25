林口人又有新美食可以選了！台北人氣爆棚的當代義式料理餐廳PASTAIO，以新鮮手作義大利麵為主打，用雞冠麵、螺殼麵等特殊造型義大利麵，擄獲一票吃貨的胃。更結合亞洲料理元素，顛覆大家對於義大利料理的印象。這次在鄰近林口三井OUTLET PARK旁開設四號店，於1/26對外試營運，延續時髦的店觀設計，以整面金色圓拱玻璃牆和植栽妝點，讓林口人享受超愜意的用餐氛圍。







在義大利文中店名「PASTAIO」意指製麵職人，貫徹整間餐廳最重要的「手作新鮮義大利麵」的精神，嚴選義大利杜蘭小麥粉、00號麵粉由製麵師每天新鮮製作麵團，並為了增加義大利麵的豐富和有趣度，使用雞蛋、綠藻粉、番茄等天然食材染色，並設計琴弦麵、寶咖咖麵、通心長管麵、雞冠麵、麵餃、麵疙瘩等特色義大利麵，不同麵體搭上自製牛肚醬、松子青醬、義式燉菜等醬料，讓人吃到最不一樣的義大利麵。







同時，店內也將道地的義大利街頭小吃搬到店內，包括台灣少見的長方形「西西里披薩」，有瑪格麗特、義式火腿、松露野菇口味，若是選擇障礙的話，還貼心準備披薩四重奏，一次吃到多種口味超滿足。另外，還有佛羅倫斯燉牛肚、拿坡里燉牛頰、羅馬脆皮豬肉等道地義式，都能輕鬆吃到。





PASTAIO林口店

地址：新北市林口區文化三路一段394巷8號

營業時間：11:30-16:00, 17:00-21:00

訂位：https://linktr.ee/pastaiotaipei



PASTAIO林口店 開幕優惠

活動時間：2024/1/26~2/8

活動內容：全台PASTAIO四家店聯合推出指定紅白酒買一送一活動。