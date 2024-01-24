信義區火鍋宵夜場大洗牌！鼎王旗下「無老鍋」看準「吃火鍋、配手搖飲」的新風潮，在台北信義區A19二樓開設複合式全新概念店，將帶有淡淡中藥香的招牌鍋底「麵包豆腐白湯鍋」和「無老辣香鍋」，以及獨創必點的冰淇淋豆腐，讓無論是周邊上班族，還是到信義區逛街的人，更方便吃到經典不敗的人氣火鍋。將營業至凌晨一點，為信義區宵夜場再添一名戰將。
無老鍋招牌鍋底「麵包豆腐白湯鍋」以雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥和多種中藥材秘方慢火熬煮，濃而不膩的滋味讓多不斷續碗狂喝湯。而愛吃辣的話就不能錯過無老鍋的招牌麻辣鍋「無老辣香鍋，多層次的辣味和中藥香氣，無論涮肉、煮海鮮都超搭。而無限續加的鍋底「麵包豆腐」及「薄片鴨血」更是靈魂所在，不同於麻辣鍋常見的大塊厚切，以薄片為主打。
而獨家自創的「冰淇淋豆腐」，是每桌必點經典菜，將花枝漿為基底做成比豆腐更細緻、比雪糕更滑順的口感，上桌後會由店員桌邊服務下鍋，整鍋「麵包豆腐白湯鍋」變得更加濃郁。此外，台北信義店更推出獨家甜點「流沙白糖粿」，現點現做的超台古早味甜食，炸至外酥內軟後，再撒上滿滿的花生粉，並以紅糖醬提香，讓人直呼可以單飛變成白糖粿專賣店。
全新設置的手搖飲料，首推必喝「柚見蜜香綠凍飲」，在蜜香綠茶中添加葡萄柚和鐵觀音茶凍，酸甜中又帶有Q彈配料，大小朋友愛喝。另一款激推招牌「無老菊花飲」，則是最純粹的以枸杞與杭菊黃金比例沖泡，超解膩。為了歡慶信義店開幕推出三大優惠，於1/24~1/31期間用餐達低消就免費送「鮮Q嫩豚豬」，幫火鍋控加肉。若在2/29前用餐後於Google給好評，就招待「指定手搖茶飲」乙杯。一月底前則是平日內用滿2,500元，即可享有「梅花豬肉買一送一」。
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無老鍋台北信義店 店家資訊
地址：台北市信義區松壽路22號2樓(A19二樓)
交通：近捷運市政府站、台北101/世貿站
電話：02-2722-0316
線上訂位：https://reurl.cc/Z1VRX3
營業時間：週一至週日11:30~01:00
無老鍋 台北信義店開幕優惠
1、1/24~1/31 內用達低消免費送「鮮Q嫩豚豬」乙盤
2、1/17~2/29 消費並撰寫Google商家好評送「指定手搖茶飲」乙杯。
3、1/17~1/31，全台無老鍋同慶，平日內用發票金額滿$2500元享「梅花豬肉買一送一」。