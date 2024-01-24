信義區火鍋宵夜場大洗牌！鼎王旗下「無老鍋」看準「吃火鍋、配手搖飲」的新風潮，在台北信義區A19二樓開設複合式全新概念店，將帶有淡淡中藥香的招牌鍋底「麵包豆腐白湯鍋」和「無老辣香鍋」，以及獨創必點的冰淇淋豆腐，讓無論是周邊上班族，還是到信義區逛街的人，更方便吃到經典不敗的人氣火鍋。將營業至凌晨一點，為信義區宵夜場再添一名戰將。







無老鍋招牌鍋底「麵包豆腐白湯鍋」以雞骨、豬大骨、洋蔥、青蔥和多種中藥材秘方慢火熬煮，濃而不膩的滋味讓多不斷續碗狂喝湯。而愛吃辣的話就不能錯過無老鍋的招牌麻辣鍋「無老辣香鍋，多層次的辣味和中藥香氣，無論涮肉、煮海鮮都超搭。而無限續加的鍋底「麵包豆腐」及「薄片鴨血」更是靈魂所在，不同於麻辣鍋常見的大塊厚切，以薄片為主打。







而獨家自創的「冰淇淋豆腐」，是每桌必點經典菜，將花枝漿為基底做成比豆腐更細緻、比雪糕更滑順的口感，上桌後會由店員桌邊服務下鍋，整鍋「麵包豆腐白湯鍋」變得更加濃郁。此外，台北信義店更推出獨家甜點「流沙白糖粿」，現點現做的超台古早味甜食，炸至外酥內軟後，再撒上滿滿的花生粉，並以紅糖醬提香，讓人直呼可以單飛變成白糖粿專賣店。





無老鍋台北信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松壽路22號2樓(A19二樓)

交通：近捷運市政府站、台北101/世貿站

電話：02-2722-0316

線上訂位：https://reurl.cc/Z1VRX3

營業時間：週一至週日11:30~01:00



無老鍋 台北信義店開幕優惠

1、1/24~1/31 內用達低消免費送「鮮Q嫩豚豬」乙盤

2、1/17~2/29 消費並撰寫Google商家好評送「指定手搖茶飲」乙杯。

3、1/17~1/31，全台無老鍋同慶，平日內用發票金額滿$2500元享「梅花豬肉買一送一」。