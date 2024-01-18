眷村菜一直是許多人心中最美味的料理之一，位於空軍三重一村新北市眷村文化園區內，有一間全新的眷村料理「酸民拾味」，主打傳統酸菜白肉鍋及眷村風味小點，同時將舊眷舍重新翻修，保留眷村紅磚、藤椅等元素，讓許多長輩一秒就回到小時候。
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首先在料理方面，「酸民拾味」湯底以雞骨熬製濃郁高湯，採用甜度高、口感脆的山東大白菜，以古法釀造、無添加，由白菜本身附著的酵母菌14天自然發酵熟成，湯頭酸爽濃郁。白肉則使用吃胡蘿蔔長大的胡蘿蔔豬，遵循傳統將白肉以半生熟的呈現，低溫熟成12小時，簡單涮一下即可食用，肉質軟嫩肉汁香甜、肥油部分則轉變為Q彈口感。
此外，酸菜白肉鍋最講究就屬醬料了，家家戶戶的獨門醬料必不可少。「酸民拾味」中的第拾味指的正是主廚特調醬料，以一般常見的韭菜醬、豆腐乳醬、芝麻醬等，再加上特製烏魚子醬，微酸白肉沾附特製醬料，濃、醇、酸、爽，還帶有一絲海鮮鹹香，滿滿風味一口滿足。
除了好吃的鍋物之外，「酸民拾味」的特色眷村風味小點部分，首推以滷味為基礎創意延伸出「辣炒牛三鮮」，將複方祕滷香料慢燉熬煮的牛腱、牛肚、牛筋，與新鮮洋蔥大火爆炒，擁有豐富的香味及鍋氣！特製牛肉燒餅以酥香燒餅撒上黑白芝麻，夾著五香醬牛肉，塗上一層特調醬料，甜鹹之中帶著一個烏醋酸香味，清爽不油膩，一口接一口。而「酸民拾味」涼拌土豆絲為傳統眷村菜色，土豆絲將澱粉洗掉後，保留清脆的口感，以酸甜微微辣調味，與雞絲涼皮都是開胃涮嘴的必點涼菜。
酸民拾味
地址：新北市三重區正義南路86巷21號 (空軍三重一村)
電話：02-2978-0810
時間：11:30-14:30/ 18:00-21:30 (周一、二公休)
線上訂位：https://bit.ly/3s5gzSs