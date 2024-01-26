國泰機票買一送一今天搶！看準春節旅遊商機，國泰航空在2024/1/29－2/5推出機票「買一送一」限時快閃活動，在可樂旅遊憑3間銀行卡友優惠代碼，1/26起就可以搶先購買「機票買一送一」，想飛香港今天就先買起來。



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國泰航空這次與可樂旅遊聯手，在1/29－2/5推出飛香港機票「買一送一」優惠，此外在可樂旅游官網，1/26-1/29推出搶先買活動，只要是「玉山銀行、台新銀行、星展銀行」卡友，憑專屬優惠代碼，就可以搶先買到「台北、高雄出發香港機票買一送一」優惠組合。





本次「國泰航空買一送一」出發日期自2024/2/1至2024/10/31，除了機票買一送一之外，可樂旅遊加碼推出「香港自由行、票券」買一送一攻略，只要買國泰航空機票買一送一，再搭配「香港自由行」2人成行、3天2夜最低每人只要6,388元起（未稅）。







特別的是，住宿可樂旅遊在1/26起，推出全球首賣「香港迪士尼」好萊塢酒店全新房型「米奇與好友」豪華客房，融合電影與藝術元素，集結米奇、米妮、唐老鴨、奇奇蒂蒂，以黑、白、紅的經典色調設計，3天2夜最低每人9,999元起，玉山信用卡卡友每人再折500元。





國泰航空 X 可樂旅遊 機票買一送一活動

旅遊票券的部分，可樂旅遊也推出買一送一優惠，包含香港超夯景點「昂坪360標準車廂門票、天際100香港觀景台、ARTE M HONG KONG門票、挪亞方舟門票、鴨靈號船幻彩詠香江航班」以及「港澳3天上網卡」，限量買一送一優惠手刀買起來，走春衝香港玩一波。

活動網址：https://walkr.tw/cWdKnyl0

搶先開買

活動期間：2024/1/26(五)00:01-1/28(日)23:59

活動方式：用銀行專屬優惠代碼，即可搶先購買（需使用該家銀行之信用卡結帳）。

優惠代碼：

玉山銀行：ESUNCX

台新銀行：TSBCX

星展銀行：DBSCX



全面開賣

活動期間：2024/1/29(一)00:01-2/5(一)17:00止

活動方式：國泰航空與香港國際機場聯手推出，台灣飛香港香港機票買一送一。



詳細活動規範及供應情形，依 國泰航空、可樂旅遊 官方公告為準。