玥老師在 Walker 占星陪你除舊佈新，牡羊座千萬別輕信他人，獅子座注意安全不違規，雙魚座拒絕當戀愛腦。



牡羊座：多分防備，以免吃虧

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週事業運勢略有不足，工作的部分依然不能鬆懈，跟他人合作時需要的多注意小細節，不能因為熟識而輕易相信對方，小心讓自己背上黑鍋，變成他人的墊腳石。感情上記得遇到不開心時，練習獨處可以預防遷怒伴侶。







金牛座：陪伴家人，享受溫馨

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆本週運勢平穩，終於可以好好休息一陣子，難得空閒的時間別再讓自己為工作煩惱，陪伴家人一起旅遊跟分享生活，都能拉近彼此的距離，記得主動關心長輩，在對方需要的時候，立即伸出援手，你的用心會讓家庭更溫暖。







雙子座：金錢運旺，廣開財源

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★★

新的一週受到財神爺的加持，讓你財運滾滾，就算是正逢過年期間，工作方面還是要努力衝刺，找機會開發其他賺錢管道，跟朋友合夥或自己兼差，只要是與人多交流都能讓你賺進額外的收入。







巨蟹座：愛情順心，放閃浪漫

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢充滿粉紅泡泡，感情方面的發展值得期待，花一些小心思去製造浪漫的約會，帶給伴侶驚喜，讓兩個人重新燃起激情。單身的朋友別害羞，趁著過年期間多跟親友往來，藉由他們的介紹，幫自己早日脫單。







獅子座：注意安全，遵守規則

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要收斂你的王者氣焰，出門在外凡事多留意，不論是自己駕駛或是搭乘大眾運輸工具都要預留彈性時間，以免碰到突發意外，影響到你的行程安排。這段時間務必要遵守各項規定，別讓投機取巧害了自己。







處女座：安頓內心，不與人爭

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢普通，外在磁場的干擾，讓你容易心神不寧，聽到一點風吹草動就會在心中發酵，有時間去胡思亂想，還不如安排做自己喜歡的事情。跟人相處時，記得遠離是非，一個人聽音樂跟靜坐，更可以充實內心的能量。







天秤座：多方交流，嗅到商機

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週延續上周好運氣，本身擁有好人緣的你，在過年期間跟親朋好友相聚同歡，談天中可以激發起你投資的新想法。在感情方面卻進入矛盾階段，有心事別悶在心裡，試著讓伴侶知道，才能一同協調出兩人的共識。







天蠍座：轉換想法，事業亮眼

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢在事業上會有突破性的機會，前提是需要先改變自己的慣性，原本讓你看不順眼的人可能變成合作夥伴，放下成見再執行工作，更能展現你的專業與優勢，特別是難搞的主管，別在意那些小節，追求成效就對了。







射手座：專注自身，伴侶支持

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢還不錯，跟人相處不用特意去討好跟配合，省下應酬的時間，先去完成重要的事情。遇到需要選擇的時候，別草率做決定，可以多跟伴侶討論，讓對方幫你發現盲點，避免發生懊悔的情況。







摩羯座：身體不適，安排休息

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢要多保重，難得年節期間，習慣工作的你，卻因為改變生活節奏而無法好好放鬆，平時硬撐所累積的疲憊會在這時候一一浮現，暫時不急著安排玩樂活動，多休息讓身體充飽電，才能盡情享受假期。







水瓶座：口舌是非，三思而言

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週小心禍從口出，千萬不能自以為跟某人關係很好，有什麼想法就直接說出來，你的言論很可能被他人加油添醋，最後引發不必要的爭議。只要是跟人的互動，請先守好自己的嘴巴，當個不表態的人才最保險。







雙魚座：冷靜思考，別戀愛腦

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在感情的部分會有很大波動，當發生情感問題時，提醒自己冷靜思考，即使對方說的天花亂墜，也不能只相信一面之詞。如果是遇到不適合的人，就不要再越陷越深，勇敢割捨過去，努力找一位能真心珍惜你的人。



想要賺錢，一定不能忽略人際關係，懂得經營人脈才能讓我們擁有更多機會。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。