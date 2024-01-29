玩翻橘子嘉年華！堪稱2024開春最強嘉年華「2024 春季橘子嘉年華」將於2/4在西門紅樓北廣場舉辦「夜嗨祭」，現場除了有創作者市集、屋台夜市、音樂表演、Coser 遊行，還有新世代人氣少女偶像團體幽靈水晶 CRYXTAL，以及創作饒舌歌手林潔心、怕胖團及 Theseus 忒修斯的現場演唱，一站滿足玩家聽覺、視覺與味覺，2024開春吃喝玩樂「龍」總有。





2024「橘子嘉年華 謎走西橘町」以豐富原創 IP 陣容為主軸，為民眾帶來限時兩週的實境闖關活動。同時，本次嘉年華目光焦點的 beanfun! 「創作者神隊友」計畫 IP「緩緩」、「炸蝦狗狗」、「起司貝爾」都將在夜嗨祭創作者市集販售獨家周邊商品，包含「起司貝爾」貝爾香氛蠟燭、「緩緩」龍年紅包春聯組合、「炸蝦狗狗」全新周邊都將於夜嗨祭亮相。並且，還有爆紅跨域作品「人氣漫畫原子少年」也將帶來限定少年立牌、飲料提袋、金屬胸章等週邊供粉絲收藏。









此外，匯聚台灣原創能量的漫畫星，也攜平台上超人氣作品「三個不結婚的女人」進駐夜嗨祭舉辦限定特展，現場將為粉絲示範三姊妹可鹽可甜的穿搭風格！此外，作者日下棗老師將於2/4下午 13:00－15:00於夜嗨祭舞台舉辦首場簽書會，和讀者們於西門町相見。





而說到原創，怎麼能沒有Cosplay，這絕對是 ACGN 盛會中不可或缺的一環。夜嗨祭當天將有精彩 Coser 遊行活動，由知名 Coser 撒旦葉扮演「天堂M」女法師職業角色，還有「新楓之谷」的「精靈遊俠」、「露希妲」角色將登場。好玩、好拍，就一定還要有美食，全天將集結多樣日式風味料理的「屋台夜市」讓大家隨時都能有美食補充能量。其中，包含了社群討論度高的酒香醬料創意漢堡「The Savory Bistro」、「蛸山家章魚燒」帶來全臺唯一章魚燒仙貝、豐富口味的「大麗士手作可麗餅」以及日式道地「綺楽燒の炒麵老闆」四家人氣餐車美食滿足粉絲的胃，秀出你的 beanfun! app 會員頁面還可現場獲得折扣。有好看、有好吃，怎麼可以沒有好康。只要在活動期間使用 beanfun! app 中的「一起 SHOW」功能，按讚指定主題「我把西橘町，完成了一日夜嗨祭！」展間，並分享照片，就能在「夜嗨祭－寫真巴士」免費拍貼！ 2 月 14 日前完成指定「一起 SHOW」任務，還可另獲得999 純金金幣、Apple MacBook Air M1、Nintendo Switch OLED、SAMSUNG 27 吋曲面電競螢幕等好康大獎抽獎資格。

2024 春季橘子嘉年華「謎走西橘町」活動資訊

活動期間：2024 年 1 月 22 日（一）至 2 月 4 日（日）13:00-21:00 止

活動地點：西門商圈徒步區——武昌街與中華路口（台北市萬華區武昌街二段1號）

活動官網：https://bean.fun/IGCai



2024 春季橘子嘉年華「夜嗨祭」活動資訊

活動期間：2024 年 2 月4 日（日）13:00~21:00

活動地點：西門紅樓（台北市萬華區成都路10號）北廣場



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