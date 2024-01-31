來高雄愛河只看黃色小鴨怎麼夠！最近全台最熱門的話題之一，就是黃色小鴨睽違11年後又再度來到高雄愛河灣，更有不少業者都蹭著這股熱潮，推出與黃色小鴨相關的旅遊與餐飲優惠，引起全台民眾朝聖。但其實愛河不需要黃色小鴨特別加持，就已經有很多迷人的景點或人氣打卡點，不管你是不是為了這隻可愛的巨大萌鴨而來到高雄，先把這7個愛河周邊的超夯美拍景點記下來，或許你會發現比黃色小鴨更好拍、更好玩喔。





高雄愛河最近又因為黃色小鴨的到來，讓全台民眾陷入瘋狂，由於愛河流經不少行政區，因此周邊也有許多知名景點，除了長年以來深受歡迎的駁二藝術特區以外，還有近年開幕的景觀餐廳「白色戀人貨櫃屋」也蔚為話題，不只有許多簡約的白色貨櫃屋堆疊，還有球型鞦韆、三角帳篷等元素，吸引超多網美爭相造訪；2022年誕生的「中油海洋天堂公園」則被譽為高雄最美的海景共融公園，以中油的紅白藍3種色調為基礎，結合海洋元素打造出各種遊具，不只小孩能放電、大人也拍到不想離開。





愛河景點一日遊：白色戀人貨櫃屋

部落客 Jason's Life 造訪 白色戀人貨櫃屋 說：

白色戀人就是由挖空的白色貨櫃屋交錯堆疊而成，在愛河旁特別顯眼，其實它算是一間餐廳，因為除了有提供飲品外，還有很多輕食...一開始最紅的就是懸掛在貨櫃屋下方的球型鞦韆到了晚上，貨櫃屋的周圍燈泡都會亮起，會更浪漫。<全文介紹>



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#白色戀人貨櫃屋

地址：高雄市前金區河東路189號

電話：07-281-5380





愛河景點一日遊：駁二藝術特區

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 駁二藝術特區 說：

駁二藝術園區定位成當代藝術與常民美學雙軌併行，將倉庫空間轉變為文創設計、生活藝術、當代藝術等展演場域，同時在假日也都會有文創市集，讓整個藝術園區成為文青味十足的地方。<全文介紹>



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#駁二藝術特區

地址：高雄縣鹽埕區大勇路1號

電話：07-521-4599



愛河景點一日遊：大港橋

部落客 大海愛上藍天 造訪 大港橋 說：

全台唯一旋轉橋180度水平運轉，搭起七夕情人橋，成為高雄最浪漫約會景點。這裡視野極好，可將高雄地標85大樓、夢時代摩天輪、高雄港、高雄輕軌、駁二特區、真愛碼頭、高雄巿區等高空美景盡收眼底…<全文介紹>



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#大港橋

地址：高雄市鹽埕區輕軌駁二大義站

電話：無





愛河景點一日遊：高雄市勞工博物館

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 高雄市勞工博物館 說：

高雄市勞工博物館是全台唯一以勞工為主題的博物館，不僅免門票外，這裡的二樓藏著免費親子館，還記得當時我們沒預約差點進不去，因為這裡採預約制，都有人數限制，這樣玩起來比較有品質...<全文介紹>



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#高雄市勞工博物館

地址：高雄市前金區中正四路261號

電話：07-216-0509





愛河景點一日遊：高雄市立歷史博物館

部落客 Ann．榜哥．的那一刻 造訪 高雄市立歷史博物館 說：

走進高雄市立歷史博物館，室內裝潢就讓人覺得十分氣派華麗，有著Y字型樓梯，兩側有著造型唯美超好拍這的拱形迴廊，再搭配著挑高天井以及圓柱頭刻著混合式中西紋飾，彰顯出東西兩方混搭的建築風格...<全文介紹>



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#高雄市立歷史博物館

地址：高雄市鹽埕區中正四路272號

電話：07-531-2560





愛河景點一日遊：中油海洋天堂公園

部落客 弟噗媽媽事花園 造訪 中油海洋天堂公園 說：

中油海洋天堂公園真的是弟噗媽心中高雄第一名的特色公園！在這公園玩能看到海港、大船、遊艇，大面積1.2公頃的大公園，尋寶船、好玩攀爬溜滑梯、玩沙池、座椅滑索，在公園喜歡的遊具在這邊通通有！<全文介紹>



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#中油海洋天堂公園

地址：高雄市前鎮區復興四路9號

電話：無





愛河景點一日遊：高雄流行音樂中心

部落客 我的生活 我的世界 造訪 高雄流行音樂中心 說：

想拍照的人，可以先到高雄流行音樂中心對面的鯨魚堤岸，鯨魚堤岸就在高雄輕軌的光榮碼頭站，這裡有不錯的視野。站在高雄港灣內的海堤旁，180度無阻礙的完美視野，怎麼可以錯過呢？<全文介紹>



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#高雄流行音樂中心

地址：高雄市苓雅區13號碼頭號

電話：07-521-8012

