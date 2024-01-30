只有更狂的全家霜淇淋！每每推出新口味都會狂洗版IG牆的全家霜淇淋，這次不僅將熱賣款草莓優格霜淇淋升級回歸，更加碼推出日本巨峰葡萄霜淇淋，就連冰杯都和寶可夢聯名，可可愛愛的夢幻霜淇淋一次給你三重滿足。並針對2月春節連假，祭出連續14天優惠，買2送2寄杯先寄起來、放假再揪吃第二件5元。







超商霜淇淋霸主「全家霜淇淋」，此次2月新口味難得推出雙口味，以酸甜水果為主打，將去年熱賣300萬支人氣「草莓優格霜淇淋」強勢回歸，草莓原汁的比例加倍，更濃郁草莓香讓草莓控多吃三根也不嫌多。同時，也嚴選日本山梨縣巨峰葡萄果汁為原料，推出全新「巨峰葡萄霜淇淋」，無論單吃，還是搭上草莓優格綜合口味，勢必都會是今年新春最夯打卡美食。







除了療癒草莓葡萄霜淇淋之外，全家也再度和寶可夢聯名，首發以春天野餐氛圍請到皮卡丘、謎擬Q、可達鴨、波加曼等人氣寶可夢精靈，在霜淇淋紙杯上賣萌，再搭上粉紫霜淇淋整體視覺感爆棚。針對春節過年，小資族一定要先知道3大霜淇淋優惠，於會員APP隨買跨店取，2/1-2/6推出買2送2、2/7-2/14再推55支1688元多入組合，先寄冰寄起來。實體門市則是在2/7-2/14期間推出第2支5元，不限支付方式，只要買就有優惠。



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全家草莓優格霜淇淋、巨峰葡萄霜淇淋售價

售價：49元

開賣日：2024/2/5



全家霜淇淋優惠活動

線上優惠：

1、會員APP隨買跨店取(口味不限)

(1)新品快閃優惠：2/1-2/6 Fami!ce買2送2(每會員限購3組、兌換期限至113/2/14)

(2)好運接龍迎新春：2/7-2/14 Fami!ce 55支1688元(每會員限購1組，兌換期限至114/12/25)



2、線下優惠

2/7-2/14 「全家」會員可享Fami!ce第2支5元(不限支付方式)。