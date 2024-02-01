就連海王都超怕的11個分手禁地！214情人節即將到來，雖然今年西洋情人節剛好落在過年春節初五，但該拜的年、該見的長輩都結束了，最後一天假期可以跟另一半好好約會。而每到情人節前後，網路瘋傳的情侶分手禁地清單，都會掀起網路討論話題，窩客島這次整理11個網友認證過分手禁地，其中第一名連大佛都鎮不住，更有網友分享之前每去一次、分一次，連分9個女朋友真的怕。







情侶禁地、分手景點：新店碧潭吊橋

近年新店碧潭以水舞、大型IP氣偶再度成為雙北熱門打卡景點，但「碧潭吊橋是情侶禁地」依然是鄉民間流傳的傳說。相傳曾經有情侶在吊橋上殉情，故而傳出情侶走過就一定會分手的說法，但也不用太過於緊張，只要情侶緊牽著彼此的手從頭走到尾，就能輕鬆破除魔咒。







情侶禁地、分手景點：新北漁人碼頭情人橋

你以為到淡水漁人碼頭看夕陽是最浪漫的約會景點，那就大錯特錯！漁人碼頭著名地標「情人橋」，在2003年2月14日情人節當天正式啟用，但卻是「情侶分手魔咒」之地。傳言只要是情侶到此處遊玩，就難逃分手魔咒，甚至是夜間點燈後，若恰巧在轉綠燈的瞬間和另一半對視，就有很大的機會分手魔咒上身。





情侶禁地、分手景點：嘉義天長地久橋

嘉義阿里山公路熱門順遊景點「天長地久橋」，名字看起來很浪漫、唯美，但情侶過橋一定要先走「天長」、再走「地走」，一定要兩座橋都走完才可以長長久久、甜甜蜜蜜一輩子。若順序不對、少走一座橋，那很有可能就會招來分手詛咒。







情侶禁地、分手景點：基隆情人湖

基隆人都怕的分手魔咒！位於基隆大武崙山的情人湖公園，雖然美其名是「情人湖」，其綠意景致也是許多人漫步放鬆的好去處。但建議不要情侶兩個人到訪此地，傳言曾經有一對情侶因家人反對選擇在五義埤投湖殉情，故傳出情侶到此約會會一定會分手的謠言傳出，成為網路謠傳的分手景點。但緊牽著另一半過橋的話，就能破除魔咒，繼續甜蜜蜜相愛。





▲圖取自窩客島站內部落客「藍♀β♥love♥晴」文章。



情侶禁地、分手景點：木柵指南宮

作為台灣道教聖地之一「木柵指南宮」，對於虔誠信徒而言，是參拜祈福的廟宇，但對於情侶而言則是最不能去的分手禁地。指南宮主為八仙中的呂洞賓，相傳其追求何仙姑不成，故只要看到情侶就會嫉妒想要拆散姻緣，讓許多迷信的情侶不敢前去挑戰。但有部分說法是，呂洞賓只會拆散不適合的姻緣，若是正姻緣的話不用怕。廟方也在後山設置姻緣木棧道、筊杯月娘椅還有同心鎖等情人打卡點，只為了破除分手謠言。





▲圖取自窩客島站內部落客「是艾思，不是火拳。」文章。



情侶禁地、分手景點：新竹清大梅園

每到春暖花開之外，新竹清華大學裡的賞梅秘境「梅園」，便會吸引大批遊客前去賞花，更是清大學生最美後花園。但大一新生、或是不知情的外地情侶，要特別注意，因為諧音「沒緣」，清原梅園被列為情侶分手魔咒景點之一。





▲圖取自窩客島站內部落客「ㄚ綾綾單眼皮大眼睛」文章。



情侶禁地、分手景點：苗栗龍騰斷橋

苗栗名勝古蹟「龍騰斷橋」，因為「斷掉的橋」有種姻緣橋斷裂的意象，所以成為網友們口耳相傳的「情侶不要去分手景點」。如果到訪苗栗，又想要一睹龍騰斷橋景緻的話，可以搭乘舊山線鐵道自行車，從遠處欣賞之外，還可以體驗鐵道自行車的樂趣。





▲圖取自窩客島站內部落客「貪吃猴」文章。



情侶禁地、分手景點：彰化八卦山

在彰化八卦山上由大佛鎮壓的「八卦山大佛風景區」，相傳有對相愛情侶因為得不到家人的祝福，在佛前立下怨恨世間情侶的詛咒後，便在垂耳處殉情，雖然傳聞不可考，但也讓「八卦山」成為網路票選情侶必分手第一名禁地。雖然現在也有人表示佛祖慈悲，已將怨念化解，希望大家不要太過迷信。





▲圖取自窩客島站內部落客「快門下的幸福」文章。



情侶禁地、分手景點：高屏溪舊鐵橋

目前唯一一座被列為是二級古蹟的鐵道橋樑「高屏溪舊鐵橋」，鋼筋結構交錯的鐵橋吸引許多遊客前去拍出各種絕美照片，但情侶要特別注意，感情不夠穩定、緣分不夠深的話，來到此處走過舊鐵橋有可能會導致分手。也有另一種說法是，當火車經過時，不得不拉開聲量講話，促使吵架的風險提升成為分手導火線。





▲圖取自窩客島站內部落客「松葉牡丹」文章。



情侶禁地、分手景點：台東三仙台

追曙光朝聖地「台東三仙台」，藍天白雲和蔚藍大海為背景，搭上圓拱形狀的橋樑，是台灣知名打卡地標，更是台東必訪經典景點。此處命名是民間謠傳呂洞賓、何仙姑和李鐵拐曾經到訪過此處，故而命名為「三仙台」，但因為呂洞賓追求何仙姑不成的愛情故事，導致三仙台也變成全台知名「情侶分手景點禁地」。





▲圖取自窩客島站內部落客「婷兒旅行地圖」文章。



情侶禁地、分手景點：石門十八王公廟

說到石門十八王公，對於吃貨想到的絕對是吃粽子，對於情侶來說，則是不能隨便造訪的分手禁地，十八王公廟是著名的陰廟，廟中住著許多陰間好兄弟，若看不慣情侶在面前耍恩愛、放閃光，便會拆散。









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