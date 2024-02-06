史努比鐵粉準備下手了！身為動畫界最可愛狗狗的史努比，是不少人心中經典的萌寵代表，也成功療癒了全球許多大小朋友，而不少台灣人都喜愛的紐約潮包品牌「LeSportsac」今年就和史努比牽起緣分，在日本獨家販售了一系列適合外出旅遊的包款，從各種尺寸到包款都讓人選擇困難，不管怎麼挑都能符合鐵粉喜好，由於這次的聯名相當罕見且為數量限定，喜歡史努比的粉絲們千萬不要猶豫，趕緊將這些可愛又實用的包包們一網打盡吧。



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▲圖片來源／株式会社 レスポートサック ジャパン



在本次LeSportsac與史努比的聯名系列當中，以史努比與糊塗塌客為主題，設計出至少20款以上花色與尺寸不同的全新產品，其中最吸睛且價格也最高的超級限定版「史努比頭形後背包」，整個背包直接以超萌的史努比頭部來設計，史努比的頭上和鼻子上方都有拉鍊，方便分裝不同類型的物品，而且超大容量也很適合出門旅行使用，背包兩側還還原了史努比兩隻大大的黑色耳朵，縱使定價為37,400日圓，仍然很快就被搶到缺貨。

▲圖片來源／株式会社 レスポートサック ジャパン



如果你是史努比的超級鐵粉，一定會知道史努比、糊塗塌客和其他小黃鳥同伴組成了一隻超可愛的「小獵犬童軍」，在作品當中牠們經常會一起到處去探險和旅行，LeSportsac也在這次的聯名當中，特別以「小獵犬童軍」設計了一系列7款的海軍藍肩包、化妝包等多種款式，所有包款表面都印有各種有趣的英文台詞，還有小獵犬童軍在冬季一起徒步旅行的可愛畫面。

▲圖片來源／株式会社 レスポートサック ジャパン



除了小獵犬童軍主題以外，還有另一款青春活力的白底花色，是以裝扮成大學生的史努比為主角，與糊塗塌客一起彈吉他、跳舞，這系列的數量共有10款，其中小獵犬童軍系列未推出的大型旅行袋與大型後背包，都更適合長途旅行使用，風格也更加花俏繽紛。

▲圖片來源／株式会社 レスポートサック ジャパン



除此之外，還有特別以史努比漫畫封面為靈感打造的「漫畫長型收納包」、正反面採用強烈對比色彩的「史努比＋糊塗塌客化妝包」都是LeSportsac一般不常見到的設計，可說是特別值得入手的商品之一。要注意的是，日本LeSportsac只要與知名的卡通角色聯名，只要一上市經常會造成搶購，像是這波聯名目前已經有部分商品都已經是缺貨的狀態，所以不妨透過代購趕快把握入手機會，以免捶心肝喔。

▲圖片來源／株式会社 レスポートサック ジャパン







LeSportsac x史努比 聯名系列

販售地點：日本全國LeSportsac門市、LeSportsac官網等



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