玥老師在 Walker 占星提醒你不當冤大頭，天秤座小心受人利用，雙魚座花錢消災省麻煩，金牛座與人口角多忍讓。





牡羊座：充實自我，工作起色

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢平穩發展，心情也跟著安定許多，把精力放在自己身上，利用空閒時間充實自我，在職場中學習相關技能，有助於工作上的發展。感情緣分中上，再忙也要陪伴侶吃飯散心，兩人一起分享生活的點滴。







金牛座：口角紛爭，以退為進

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週外緣運勢差，職場方面，如果遇到需要合作的部分，很容易因溝通不良，造成雞同鴨講的情況。過度直接的你，小心跟同事起口角爭執，替自己樹立敵人。想辦法避免正面衝突，以退為進才能打破僵局。







雙子座：坦誠相待，累積信用

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢尚可，在工作的部分，你的成績恐怕不如預期，經手的業務都需要多用心，尤其是跟人的互動上，一定要保持誠信的態度，任何問題先把話說清楚，別因為貪圖一時方便，失去他人對你的信任，







巨蟹座：展現優勢，收穫人心

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週進入很活躍的磁場，開工之後正逢好運來敲門，職場上需要多表現自己的優點，讓主管看到你的用心。這段時間很適合跟不同領域的人交流，有機會遇到談得來的朋友，在未來成為你的貴人。







獅子座：經營感情，重回甜蜜

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週桃花運勢旺，單身的朋友趕快出擊，可以從交友平台認識新朋友，遇到不錯的對象積極互動。有伴侶的人，需要重新思考彼此之間的問題，一邊觀察對方的需求，一邊調整步伐，才有助於感情往好的方向發展。







處女座：財運轉強，投資獲利

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週財運逐漸好轉，除了努力工作增加收入之外，還能嘗試新的投資項目，但是需要事先研究相關的資訊，才能真正獲利。感情方面請小心，當你跟伴侶意見不同的時候，請好好說話以減緩兩人衝突。







天秤座：別太熱心，以免遭殃

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢容易招惹是非，習慣跟他人保持好關係的你，這陣子在與人互動上，反而不能太過熱絡，聽到任何傳言都冷處理，千萬不要捲進別人的戰場。工作上會因為無法完成目標而感到沮喪，那就用大吃美食來消除不開心。







天蠍座：信任伴侶，減少摩擦

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週外差強人意，跟人相處不用太計較是非對錯，練習「睜一隻眼，閉一隻眼」。工作方面難免遇到偷懶的人，記得預先保留證據資料，以免讓自己受波及，感情上需要信任伴侶，不隨便懷疑對方，自然能減少不必要的摩擦。







射手座：人際良好，交流順利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢人氣旺盛，交友廣闊的你，相約好友一起聚餐聊天，分享心情幫助你們紓解壓力，還可以互通有無給彼此意見。但是這段時間財運欠佳，建議純交友就好，減少金錢上的往來，預防發生財務的糾紛。







摩羯座：工作發展，不用躁進

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週事業運中上，跟著原定計畫執行工作就能有不錯的成果，目標明確的你總希望有所進展，在團體中容易忽略其他人的感受，小心被人嫉妒跟招來反感，提醒自己融入大家的節奏，讓工作過程能更圓滿。







水瓶座：創意想法，發現優勢

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週吉星高照，整體運勢旺，四處都是你的舞台。工作方面可以大膽嘗試新的方法，幫助你提升工作效率。生活中試著改變習慣的路線跟模式，你會發現其他事物，因此得到不同的驚喜。感情桃花綻放，你將受到異性的關注。







雙魚座：破財消災，以免麻煩

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週身心疲憊，導致你的思考能力下降，遇到問題無法立即反應，出門在外要注意安全，特別小心可能會有破財的情況，如果花錢能解決的事，就別再糾結困擾了，先安頓好自己的心比什麼都重要。



人生有不同的課題，有愛情、工作跟家庭等，先照顧好內心才有能量去處理。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。