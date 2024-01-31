說到彰化景點、可能會想到彰化大佛，而近年來彰化成美文化園也逐近成為彰化的必玩景點之一，而為了讓「玩彰化成美」變成更吸引人，成美文化園以東方文化為主題，於2/10(六)-2/14(三)，大年初一至初五，連續5天，打造一場全台獨一無二的傳藝市集「成美雅集－好運龍吼力」，透過古藝今傳，喚回濃厚年味。





彰化成美文化園是全台唯一結合百年歷史建築、禪風庭園的景觀文化園區，園內遍植黑松、羅漢松、真柏等百年珍稀樹種，以及兩棵鎮園之寶，樹齡超過550年的紫檀與220年的大黑松。走進園區，頃刻間便沉浸在詩畫般的氛圍中。





這一次東方傳藝市集「成美雅集－好運龍吼力」，共募集上百個文創品牌，包含手作良物與特色小食，讓民眾體驗多元文創活力。全日不間斷的藝人表演接棒演出，往來的遊客可以隨時佇足休憩。成美文化園也推出多項文創商品與體驗活動，其中包含了與鹿港戲偶大師合作的「羅黏香」香包彩繪，推出龍年新版本、春聯版畫體驗，以及用五葉松汁特調的獨家口味「松之味」霜淇淋，在百年松柏園中來上一支，視覺與味覺都是滿滿松葉清香氣。





此外，比鄰百年歷史建築「成美公堂」，文創市集搖身一變，化作熱鬧非凡的中式街坊，當旅人換上一身漢服古裝，瞬間與往來的遊客一同穿越百年時空，體驗一場結合百年歷史建築、禪風庭園美學，感受東方文化的時光之旅。











2024成美文化園「東方傳藝市集」漢服體驗、文創市集

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地址：512彰化縣永靖鄉中山路二段86號60號

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