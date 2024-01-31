根據網路溫度計2022年統計，過年期間十大辛苦職業排名，網友公認警察的辛苦程度排名第二，僅次於醫護人員。當遊子們沉浸在返鄉與許久未見的家人團聚歡慶時，人民保母不眠不休地默默守護大家，從酒駕臨檢、交通疏導、到防災安全，工作量倍增，十分考驗精神和體力的極限。





白蘭氏自去年起，即展開「百工應援計畫」，支持含括運輸、醫療、消防、補教、攤商等高工時、高體力支出的行業，引發熱烈迴響，造福超過五十萬名的百工業者。時序進入農曆年倒數，白蘭氏的應援行動也不落人後，新春前夕，將以維安工作不停歇的波麗士大人為主要關懷對象，致贈萬瓶白蘭氏雙認證鷄精給雙北市的警察同仁，不僅慰勉辛勞，更為其滋補精神與體力，生龍活虎迎新年。





擁有抗疲勞與免疫調節兩項國家健康食品認證的「白蘭氏雙認證鷄精」，絕對是警察同仁值勤時不可或缺的優選。口感全面升級，更加清爽順口，萃取鷄隻精華，小分子蛋白質更好吸收，飲用後可以提神補體力，是適合充電補給的健康後援。





白蘭氏三得利行銷經理楊重緯亦指出，「白蘭氏一向被視為守護健康的堅實後盾，希望透過這次的應援行動，能讓廣大的警察同仁，感受到具體的身心支持，隨時補充體力和能量，在值勤期間保持良好狀態，替市民構築起最安全的防護網！」







