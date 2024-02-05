居酒屋是日本文化中很重要的一部分，也是上班族下班後放鬆心情的好去處，在居酒屋裡可以品味美食，也能感受日本人下班後的風情。想更認識日式居酒屋就一定要好好閱讀這一篇，保證你能用最道地的心情體驗在地美食和美酒。

居酒屋的不成文規定

「とりあえず生！」（總之先來一杯生啤酒），先點飲品再看菜單

進到居酒屋之後，通常店員會先送上冷、熱毛巾，在開始研究菜單之前會先點飲品。日本人習慣是開吃前先一起「乾杯」作為聚會的開端，所以如果跟日本同事或友人聚會時，通常大家第一杯飲料都會選擇可以最快上桌、每一家店一定都有的生啤酒，以避免大家都在等你的尷尬情況。所以下次走進日本居酒屋後，可以試著入境隨俗的說一句「とりあえず生！（總之先來一杯生啤酒）」吧！

▲圖片來源／Photo AC





「お通し」店家小菜，不要拒绝無名小菜

傳統的日式居酒屋通常在客人入座時就會端來一碟小菜，大多是毛豆等下酒菜，這不是上錯了喔，這道菜就是給你的，被稱作「お通し」（Otoshi），相當於其他地方的服務費或座位費，費用一般為幾百日元。這也是店家表示歡迎的方式，招待客人喝第一杯酒的下酒菜，無論你吃不吃都需要按人頭收取300～500日元的費用，這也常常是外國人到居酒屋最常出現爭議的部分，所以了解這個文化能避免一些糾紛。



▲圖片來源／Photo AC





居酒屋喝什麼酒

1.ビール 啤酒

不知道喝什麼的時候，就先來杯啤酒吧！日系啤酒酒精度數一般落在4～5.5％，味道較淡且酒精濃度不高，作為「開場酒」再合適不過了。



2.サワー 沙瓦

「沙瓦」源自英文的「sour」，是一種調酒，通常由蒸餾酒（如威士忌、龍舌蘭酒等）加上酸味果汁（例如檸檬汁），再加上蘇打水，並使用砂糖調味而成。沙瓦酒精濃度約3%，又有豐富的果汁可供選擇，酸甜的口感十分受女性歡迎。



3.ハイボール（High-ball） 高球

Highball是日本居酒屋很常見的酒類飲品，通常會混合威士忌和碳酸飲料（像蘇打水或汽水），有時也會加入檸檬片或檸檬汁提升風味。除了保留威士忌的香氣，同時也因為碳酸飲料的加入而讓口感清爽、平衡，酒精濃度約5%～7%），是日本居酒屋相當受歡迎的酒款。



4.日本酒 清酒

清酒又被稱為日本酒，用米經過特殊的發酵過程製成，酒精濃度大約15%，是非常具代表性的一種酒類。飲用方式上，不論是熱清酒或是加冰塊飲用都很適合。



5.焼酎 燒酎

燒酎是一種傳統的日本烈酒，酒精濃度通常在25%～40％之間，相對於清酒來說有更強烈的酒精含量。





提供多國語言菜單，適合旅人的居酒屋

雖然說到日本旅行一定要體驗一下居酒屋，但有些店家並沒有中英文菜單，甚至將菜單寫在牆上，不懂日文難免無法點餐，其實不用緊張，這3間連鎖居酒屋有提供中文菜單，點餐就不是問題，趕快挑一間，在台灣先預訂就能輕鬆且深度體驗日本精彩的居酒屋文化喔！

「美食居酒屋 椀」 くいもの屋「わん」

佇立於繁華都市中的百年建築，能客遠離日常塵囂並感受日本的恬靜美好，這裡的裝潢是營造出「100 年前的日本古民房」的復古氣氛，使用木造建材及暖色系照明，再以細竹及和服腰帶等材料裝飾店內，打造出純和風的用餐空間，以美酒佳餚招待來客、帶你品味日常之美。

「美食居酒屋 椀」獨特之處是使用陶瓷杯裝啤酒，嚴選杯子和益子燒餐盤搭配美食，為用餐體驗增添了獨特風味，快來體驗道地古民家風情及坐在隱密包廂中大啖創意和風料理吧。







美食居酒屋 椀 自由之丘店 Data

地址：東京都目黒区自由が丘1-26-3大和田ビル B1F

營業時間：周二～周六17：00～24：00

公休日：周日、周一

交通：東急電鐵東橫線・大井町線「自由之丘站」步行約 3 分鐘

美食居酒屋 椀 自由之丘店 先訂位

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札幌弥助

「札幌彌助」是一家專門提供北海道美食和當地酒的居酒屋，大家不用親自前往北海道也能品嚐當地美食，除了原汁原味的「北海道蟹」，還有各式創意菜色，店家也貼心提供中文菜單，不懂日文也能安心點餐。





#札幌彌助 立川店Data地址：東京都立川市柴崎町3-6-2 AreAreA-1 7F營業時間：周日～周四16：00～24：00；周五、周六16：00～凌晨01：00交通：JR 全線「立川站」南口步行約 2 分鐘下載FunNow App，結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2024/12/31)

九州魂

沒時間去九州旅遊就來充滿濃厚九州氛圍的居酒屋「九州魂」，這裡提供豐富且高品質的九州料理及嚴選芋頭燒酒。店內人氣料理「博多牛腸鍋」是以嚴選牛腸與鮮甜蔬菜熬煮，濃郁湯頭富含膠原蛋白，深受女性饕客喜愛；還有每天純手工製作的限定商品「博多餃子」也非常推薦一試。









#九州魂 京急川崎店Data

地址：神奈川県川崎市川崎区砂子1-7-1DK.KAWASAKI.BLD B1F

營業時間：周一～周日17：00～24：00

交通：京急電鐵本線「京急川崎站」中央口步行約 1 分鐘。

京急電鐵大師線「京急川崎站」中央口步行約 1 分鐘。

JR 全線「川崎站」步行約 6 分鐘。

九州魂 京急川崎店 先訂位

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