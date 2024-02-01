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春節不只刮刮樂，布丁霸主銅板價陪你開心吃開心抽10萬。

2024-02-01 文字：生活消費中心 綜合報導 圖片：統一企業 人氣：151
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今年過年甜點準備統一布丁準沒錯，稱霸市場超過40年的國民甜點統一布丁，因應國人年節試手氣的喜好，推出門檻超低的「開心吃開心抽好禮」活動，陪大家開心過好年，只需銅板價買「統一小布丁三入組」，登入活動貼紙序號即可參與多項好禮立即抽，年後還有機會抽中10萬現金紅包，快來試手氣!


不論是家庭聚會還是親朋好友相聚，今年過年除了刮刮樂外，也別忘了多帶幾組Q彈滑嫩，口感與獨特焦糖風味搭配的經典布丁，不僅能迅速擄獲大家的味蕾，還能同歡試手氣！一組三入無論是要分享或獨享都合適，更何況統一布丁是你最方便且百變的甜點好朋友，無論單吃當嘴饞或飯後的小點心，或是加到飲料增添口感，亦或是冷凍變冰棒、熱壓成加料吐司等，都能瞬間為心情開心加分，怎麼吃都開心。

即日起至2月20日止，購買「統一小布丁三入組」，登入包裝上之活動貼紙序號，並登入相關資訊與發票號碼，即可立即抽Nintendo Switch(主機+遊戲片)、星級飯店住宿券、LINE POINT等精彩好禮，年後再加碼抽3名10萬現金紅包等你拿。今年就讓統一布丁用好口味及多項好禮陪大家生活步步甜，好運龍總來！


⦁活動時間：即日起-2/20(活動序號貼紙數量有限售完為止)
⦁活動網站：https://unifpudding.com.tw/
⦁活動辦法：購買統一小布丁三入組，掃描產品上之活動序號貼紙並登入相關資訊(含發票號碼)即可立即抽好禮。

 

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