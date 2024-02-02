藝人温昇豪首次擔任愛奇兒家庭友好天使，和天使心家族攜手呼籲社會大眾關心愛奇兒家庭成員的心理健康；全台約有90萬個愛奇兒(註：身心障礙者)家庭，從拿到診斷書那一刻開始，一輩子的照護和陪伴需求彷彿一道緊箍咒，從此迎來天翻地覆的變化。天使心家族基金會統計，逾五成愛奇兒家長因生活重心全在孩子身上而忽略自己需要，出現睡眠障礙或身心不堪重負的狀態，急需理解支持與喘息空間。



溫昇豪不捨，父母一輩子的照護壓力

温昇豪擔任愛奇兒家庭友好天使，呼籲社會大眾關心愛奇兒家庭成員的心理健康。温昇豪說自己平常拍戲也會在角色中體驗人生百態，但戲總有殺青的時候，父母的身分卻沒有下戲的一天；坦言自己雖然也身為父親，但真的難以想像愛奇兒家庭每天面對來自內外的多重壓力，若沒有喘息空間該如何撐過，希望社會大眾可以關注到愛奇兒家庭成員看不見的心理健康議題。



天使心家族副執行長蕭雅雯和丈夫林照程，因兩名極重度和重度身障女兒的陸續出生，經歷痛苦絕望後決定一起創辦天使心家族基金會，服務和他們一樣的愛奇兒家庭。蕭雅雯表示自己和先生是學音樂的，完全沒想過小孩的出生會讓他們的人生方向大轉彎；也從基金會服務的家庭中看到，超過五成的家長有睡不好、憂鬱的議題，甚至有三成的父母和他們一樣動過輕生的念頭，更覺得愛奇兒家庭的心理健康和被埋沒的社會生產力需要被社會重視。



愛奇兒家庭長時照顧，喘息服務帶來心健康

天使心家族21年來已經陪伴將近5,000個愛奇兒家庭，蕭雅雯表示曾和教授合作過關於愛奇兒家庭的研究，絕大多數的愛奇兒家庭都是由母親擔任直接照顧者，平均每日付出14.5小時照顧孩子，先生則得一肩扛起全家經濟和愛奇兒的醫療照顧費用，還要職場家庭兩頭燒，長期壓力和種種因素，往往導致夫妻關係變質、家庭成員的身心狀態也會出問題，若家中有手足也會連帶出現各式教養議題。



電商平台momo購物網因應數位時代潮流，打造《樂公益》網路公益平台串聯消費者的愛心，為弱勢團體發聲並募集資源。今年二月攜手天使心家族與雲雀國際集團推出「心健康 有能量」愛心百元捐活動，期望能夠結合温昇豪的暖心人氣，在農曆新春為愛奇兒家庭募集喘息服務經費紅包，展開新年新希望。



momo×天使心家族基金會「心健康 有能量」愛心百元捐活動即起開跑：https://momo.dm/IfMfF2。即日起至2月29日，單筆捐款1000元(含)以上，即贈「愛奇兒家庭共創手繪圖騰提袋」乙個與「雲雀國際集團300元公益抵用券」乙張。捐款請上momo購物網，或洽愛心專線：(02)2718-1165。





天使心家族官網： www.ah-h.org

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影片：https://www.youtube.com/watch?v=ey5V8BUW1S4