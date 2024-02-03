新年快樂！還在煩惱過年要去哪聚餐嗎？剛受到韓國天團『SUPER JUNIOR』指定用餐的高雄『水刺床韓式烤肉餐廳』，在這個新年歡聚時刻，再次獻上一場令人心曠神怡的盛宴，為您與親友帶來韓國王室般尊貴的用餐體驗。





即日起至2月25日水刺床韓式烤肉餐廳，特別推出的奢華團聚四人烤肉套餐，在這場熱鬧且華麗的美食盛宴中，您將感受到王室等級的專人烤肉服務，以及釜山主廚的悉心製作的韓式小菜，更有免費續加服務，讓您的用餐體驗更加完美。



奢華團聚四人烤肉套餐內含 : 頂級A5和牛 X1 (250g±5%)、無骨牛小排 X1 (200g±5%)、信功肉品豬五花 X1 (200g±5%)、伊比利松阪豬 X1 (240g±5%)，主食有韓式營養飯 X2 (可加價升級石鍋/全州拌飯)、經典韓味風味湯品X1 (豆腐鍋/泡菜豬肉鍋/部隊鍋/鮑魚海帶湯四選一)、韓式煎餅X1 (馬鈴薯/泡菜/海鮮三選一)，並特別加碼韓式風味餐點X1 (辣拌魷魚/韓國雜菜二選一）以及哈露米乳酪 X1。





這場奢華盛宴不僅提供了多國肉品的精選，堅持選用在地台灣信功豬五花肉品，更有多樣化的主食與湯品，以及釜山主廚手作的精緻小菜，每一口都充滿著濃郁的風味和溫暖的情感。水刺床長久以來以王室等級的專人烤肉服務將帶給您與您的摯愛們一場難忘的用餐體驗，讓您盡情享受美味與愉悅，免費續加小菜服務更是韓式料理的堅持，讓您的用餐體驗更加完美，更加難忘。



立即預約，與親朋好友一同共度韓國王室般的新年盛宴，讓『水刺床韓式烤肉餐廳』成為您美好回憶的一部分！加入會員好禮拿，點點還能換美食，馬上加入領券: https://bit.ly/memberaddSRS。





水刺床一號店｜澄清店

地址 : 高雄市三民區澄清路542號

電話 : 07-7670686



水刺床二號店｜青海店

地址 : 高雄市鼓山區青海路207號

電話 : 07-5866222