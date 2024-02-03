基隆的朋友真的會很開心，爸爸媽媽又多一個可以帶小朋友吃飯逛街的地方了。基隆港東岸旅客中心的基隆好食城2/1正式開幕，匯集了最新流行的美食品牌、讓基隆人有更多的選擇，除了有檀島香港餐廳、勝博殿、饗泰多、 開飯川食堂、雙月食品社、布娜飛、涮乃葉等人氣美食品牌，還有札幌藥妝、三奇壹號 x 築甜製菓、屋裡商行等特色知名商店齊聚。



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同時，基隆港好食城為了歡慶開幕，自 2/2起到2/4(日)每日13:00-20:00，將舉辦一連 串歡慶開幕活動，包含與基隆市政府產發處合作「潮嚮·山海基隆 龍賀禮年節限 定市集」，還有「海廢 DIY 親子手作課程」結合商城美食打造商城一日遊行程體 驗。



另外 2/3(六)、2/4(日)一連兩天 15:30-17:00 將由臺灣港務公司舉辦的紙 風車劇團帶來深受大小朋友喜愛的劇碼「巫頂環遊世界」，形塑環遊世界從基隆 港出發的意象，將基隆港東岸旅客中心全新的樣貌帶給大家。





並且這一次許多餐飲業者也為了基隆好食城推出限定美食，其中檀島香港餐廳的「百花蒸釀蟹鉗」整隻 不用剝殼鮮美的蟹鉗，加上外層裹製滿滿的蝦漿餡料，蝦、蟹雙層口感帶來滿滿 的海味。「啫啫吉古拉小卷」基隆特有小吃「吉古拉」，再加上當季新鮮小卷，與 鹹香鮮美的 XO 醬爆炒而成，「窩蛋生滾牛肉粥」嫩滑的牛肉片，綿密的滾粥，加 上鮮純香的生食級雞蛋，暖心又暖胃。只有到基隆才吃得到。



此外，開飯川食堂的「翻滾吧!基隆雙寶」在地特色小吃「大腸圈」及「蛋腸」，與開 飯特製調料熱鍋翻滾，香辣過癮。「燒椒水波蛋」特選大成集團重磅推出的「上 品語り生食級雞蛋」，與開飯主廚特製「燒椒醬」完美結合，蛋鮮味美椒香四溢。「吉鑲川味串串燒」基隆特有「吉古拉」與獨門川味鑲肉完美結合，微辣川香更 襯魚漿鮮甜，層次多變超涮嘴，都是基隆獨家菜式。



涮乃葉日式涮涮鍋的「安格斯牛肉吃到飽全餐」，安格斯牛肉、紐澳牛肉、國產 豬肉、雞腿肉、新鮮蔬菜、甜點飲料無限享用，最夯的涮乃葉咖哩飯、圈圈麵， 飯後暖暖甜甜紅豆紫米湯，搭配基隆店寬廣多變的海港景色。







基隆港好食城

服務專線：02-24260691

地點：基隆市中正路3號2樓

