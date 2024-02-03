2024台北燈節搶先看！一年一度元宵燈節，是各地最重要的踩春打卡點，今年「2024台北燈節」以西門町為中心，串連中華路一段、北門，首次將台北燈節拉長至31天展期，堪稱是規模最大的一次，將分三個階段陸續點燈，首發燈飾搶先點燈，讓台北人搶先體驗年節氛圍，走在西門町街道就先被絕美光廊美到。







2024台北燈節以「龍躍光城」為主題，透過燈飾作品呈現出「祥龍飛躍台北城，捎來光彩」的美好寓意。第一階段點燈有中華路兩側光廊，以及捷運西門站周邊4座燈組，整條中華路披上金黃璀璨燈飾，無論是走路路過、開車路過，都會被光廊給每到，人行道上還有造型光廊等著大家前去打卡發IG限動。







而搶先曝光的4座燈組，有位於捷運西門站1號出口的「光年獸」，將印象中恐怖年獸用童趣形式呈現，眼睛部分更將上LED燈顯示不同俏皮表情。而可口可樂迷最不能錯過的「暢享魔力瞬間」用吉祥與祝福的符號編織光影，高掛飛翔龍一定要拍到。並和藝青會共同創作「舞力全開」，展現西門町特有街舞文化。





2024台北燈節

將俗語龍生九子，九子各不同進行發想的巡遊燈組「九小龍」，於2月3日至2月4日期間巡遊艋舺夜市、廣州街夜市、西昌街夜市以及南機場夜市，並發送龍年限量發財金，祝大家新年發大財。同時，觀傳局也舉辦打卡送禮活動，只要在2/29前穿著有龍元素或是模仿龍的動作，並和台北燈節任一燈飾合影，上傳照片至台北旅遊網FB活動貼文留言，就有機會抽中西門町周邊飯店住宿券。推薦閱讀：

活動時間：即日起至3/3

第一階段光環境亮燈：02/02－ 02/16

第二階段全面開展：02/17－03/03

每日亮燈時間：17:00－22:00

展區：西門町、中華路一段、北門展區(捷運北門站外、北門廣場、交八廣場)



2024台北燈節 九小龍巡遊

巡遊時間：2月3日至2月4日

巡遊地點：於艋舺夜市、廣州街夜市、西昌街夜市以及南機場夜市發送龍年限量發財金。