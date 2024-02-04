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鐵道迷記小本本！阿里山絕美賞櫻列車開放15天前網路訂票，國寶級 31 號蒸汽火車附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂、鐵道迷怎麼能不心動。

2024-02-04 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處 人氣：114
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編輯 李維唐

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是不是久等了！不論是鐵道迷、還是賞櫻網美們，一定都不能錯過阿里山絕美賞櫻列車。林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處(林鐵及文資處)了解大家想賞櫻、想做火車的需求，特別在最浪漫的花季推出「綻放舞櫻」主題遊程，由漫步在雲端的阿里山攝影達人黃源明領路，搭乘國內外知名的國寶級31號蒸汽火車附掛全臺灣檜木所打造的檜木車廂，暢遊林間感受阿里山萬物生氣蓬勃，來趟全臺最高車站鐵道春季遊，感受鐵道山林古典魅力。

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2024阿里山絕美賞櫻列車


初春，繁花盛開是阿里山最浪漫的季節，在最美的時刻，林鐵及文資處特別推出「綻放舞櫻」主題列車，特請阿里山生態攝影達人黃源明領路，前往私房景點拍攝。其中最不能錯過的莫過於蒸汽火車於沼平車站駛出，沿著S形軌道以騰雲駕霧之姿與粉嫰櫻花入鏡留念，隨風而下的繽紛落櫻伴隨氣勢磅礡的蒸機鳴笛，坐火車賞櫻花即為阿里山櫻花季最具特色及代表性的遊程。

本次「綻放舞櫻」蒸汽主題列車限定4梯次，行駛3月11日、3月18日上、下午各1梯次(活動於阿里山森林遊樂區內)，費用2,399元/人，每梯次皆限額80人，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。同時，林鐵及文資處所推出主題列車一律採網路預約購票(各車站窗口現場不發售本遊程)，乘車日(含)前15天上午10點開放訂票。
2024阿里山絕美賞櫻列車

 

2024阿里山絕美賞櫻列車

活動主題：「綻放舞櫻」蒸汽主題列車
活動內容：主題列車限定4梯次，行駛3月11日、3月18日上、下午各1梯次(活動於阿里山森林遊樂區內)，費用2,399元/人，每梯次皆限額80人。
官網：https://afrch.forest.gov.tw/AllNews

 

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阿里山火車 賞櫻
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