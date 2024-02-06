7間爆夯台南碗粿一次攻略！假日來台南旅遊，順路吃遍在地美食才完美，不僅有牛肉湯、鹹粥、虱目魚等經典小吃，其中碗粿更有南北派之分，台南碗粿加入了滷肉醬汁、香菇、肉末、蛋等配料，顏色與北部相比呈現醬油黑色，是台南必吃的特色小吃之一，這次窩客島便蒐羅了在地高人氣的「7間台南碗粿」，帶你直接跟著在地人一路開吃。





這次的7間台南碗粿，全都只要35、40元銅板價就能吃到，在永樂市場附近便有著知名的「富盛號」，以及其弟弟分家開的「一味品碗粿」，都是台南人都知道的老字號名店；另外也有在地人推爆的百年老店「檨仔林阿全碗粿」，不論是配料滿滿的碗粿、彈牙涮嘴的魚羹，通通只要35元開吃，碗粿、魚焿一起點更是當地老饕的經典早餐組合，假日來到台南，古早味碗粿名店通通都要朝聖一輪。





台南碗粿必吃推薦：檨仔林阿全碗粿

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 檨仔林阿全碗粿 說：

切開可以整塊叉起不會掉，入口超有彈性！而且肉燥跟油蔥的香氣頗濃，配料有香菇、鹹蛋黃、肉塊，35元這樣的料很可以，桌上也有醬料可以自己加<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#檨仔林阿全碗粿

地址：台南市中西區府前路一段279號

電話：06-214-6778







台南碗粿必吃推薦：阿蘭碗粿

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿蘭碗粿 說：

阿蘭碗粿離麻豆交流道非常近，而且google評論有上萬則，這家居然沒有在我的美食口袋名單內...，如此知名的店還不知道真該打屁股，阿蘭碗粿已經有40年以上歷史，吃碗粿已經變成在地人的日常。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#阿蘭碗粿

地址：台南市麻豆區中山路179-8號

電話：06-572-4035







台南碗粿必吃推薦：富盛號

部落客 猴屁 造訪 富盛號 說：

碗粿跟魚羹各來一份吧，在台北生活久了真的覺得這樣超便宜阿，碗粿其實吃起來就很像肉圓耶，裡面有豬肉、蝦子等，還有獨門醬料好好吃<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#富盛號

地址：台南市中西區民族路三段11號

電話：06-227-4101







台南碗粿必吃推薦：上舜碗粿

部落客 台南先生 造訪 上舜碗粿 說：

每天限量大約300個，賣完就沒了，晚來真的吃不到；另有客製化全素食碗粿，需提前預訂，配料有蛋黃、香菇、瘦肉、火燒蝦仁，米香、醬香、肉燥香完美融合，口感軟綿微Q<全文介紹>



#上舜碗粿

地址：台南市中西區開山路9號

電話：06-211-0287







台南碗粿必吃推薦：一味品碗粿魚羹

部落客 莊兔子 造訪 一味品碗粿魚羹 說：

用叉子一下就能切出完整的四塊，大概四口就能KO一顆碗粿👍。我們技術有點差，切到漂亮的碗粿都有點爛爛的🥺，但依舊不改變他很好吃的事實。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#一味品碗粿魚羹

地址：台南市中西區國華街三段177號

電話：06-228-8563







台南碗粿必吃推薦：南方米造

部落客 小詠 造訪 南方米造 說：

傳統的碗粿當然還是有，最特別的應該就是義式香草跟川辣碗粿，還有酥炸的。特殊口味每天都有限量，酥炸碗粿則是只提供內用。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#南方米造

地址：台南市麻豆區新生南路7號

電話：06-571-3126







台南碗粿必吃推薦：林家-碗開富粿

部落客 小美小美 造訪 林家-碗開富粿 說：

林家碗粿有三種口味，有素食碗粿、有蛋黃香菇碗粿和無蛋黃香菇。桌上有醬油膏和蒜泥可以依自己的口味調整。吃碗粿一定要用叉子切成四塊吃<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#林家-碗開富粿

地址：台南市北區開元路148巷7號

電話：06-236-8417



