市面上鮮乳品牌百百種，究竟哪一款才是鮮乳控絕不能錯過的呢？肯定就是想買還不一定買得到的瑞穗極制鮮乳啦！不僅是網友討論人氣、詢問度超高的鮮乳品牌外，甚至被封為明明有上架但卻買不到的隱藏版鮮乳。今天特別來到7-ELEVEN等候，一上架就給它通通掃貨來開箱，讓我們用味蕾開箱這款討論度超高的瑞穗極制鮮乳究竟有多好喝！



瑞穗極制鮮乳給你最好的新鮮補給

營養滿點、止飢必備鮮乳首選

瑞穗極制鮮乳的口感，就像歐美國家常喝到的鮮乳一樣，一入口不僅有著淡淡奶香，在口感上有著鮮乳該有的濃度卻不膩口。同時瑞穗極制鮮乳比市售的鮮乳品牌更在乎完整的營養攝取，無論大人或小孩，早餐時刻搭配輕食或水果，還是工作後想要滿足一點口慾提振精神，瑞穗極制鮮乳不僅超百搭，還能隨時隨地給予最好的新鮮補給，讓全家大小都能用一杯鮮乳的時光，來奠定一日所需的營養基礎，以面對不同的挑戰。



美味的關鍵就從「3大更好」揭密

瑞穗極制鮮乳不僅超講究還超用心

瑞穗極制鮮乳之所以是鮮乳界的天花板，可不是隨便說說。以「一瓶更好的鮮乳」為目標的鮮乳，瑞穗極制鮮乳在乳源要求、營養保留和技術精進上更是層層用心把關，從「優質乳源」、「更好技術」、「營養滿點」給你3大更好、升級感滿點的美味鮮乳，讓你不管是早餐時光或是工作止飢，想要品嚐一杯營養滿點的鮮乳，那麼瑞穗極制鮮乳會是你的首選。





以世界為起點 超越國家級的超高標

精選1%瑞穗鮮乳 ® 的優質乳源

影響一杯鮮乳的風味與營養，乳源絕對是關鍵。瑞穗極制鮮乳為挑選好的乳源，堅持以萬中選一的標準，每日精選1%瑞穗鮮乳®的優質乳源，在生菌數的掌控上用比CNS國家標準還嚴苛的規範，為愛喝鮮乳的你層層把關！



與歐美國家一致 72度C巴氏殺菌技術

保留生乳免疫球蛋白及乳鐵蛋白

除了優質的乳源外，為了能保留更多鮮乳風味，採用相對低溫的巴氏殺菌技術，保留一般高溫殺菌鮮乳難以留存的免疫球蛋白及乳鐵蛋白，瑞穗極制鮮乳讓你攝取更完整的營養，不用出國就能喝到和歐美國家一樣的鮮乳滋味。



鮮乳控看過來！營養滿點、美味大升級

更別錯過限時嚐鮮優惠活動！

瑞穗極制鮮乳保留台灣絕大多數市售鮮乳欠缺的免疫球蛋白與乳鐵蛋白，讓每一個人能夠品嚐到鮮乳更完整的營養。同時瑞穗極制鮮乳也是台灣唯一，透過陶瓷膜過濾設備，濾除對人體有害病菌的鮮乳品牌。瑞穗極制鮮乳不僅對內講究，在包裝上更採用歐洲進口阻光包材，隔絕99.2%以上的光線，為你保留更多生乳般的風味與營養。

如果你也是喜歡鮮乳的人，那麼一樣喝鮮乳，要喝就喝最講究營養的瑞穗極制鮮乳。只要在3/6至4/2到7-ELEVEN購買瑞穗極制鮮乳290ml，搭配貼標鮮食只要45元起，鮮乳控們如果還沒喝過，趕快到7-ELEVEN嚐鮮掃貨去吧！



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