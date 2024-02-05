農曆春節假期的腳步近了，京站時尚廣場也準備了一連串豐富的迎龍年活動，大年初一2/10(六)，11點-11點30分特別邀請舞龍舞獅來京站演出，現場還會發放關渡宮限定龍年發財錢母，邀請顧客一起沾喜氣好運來 (限量100份，贈完為止)！同時，京站今年也與北台灣香火最鼎盛媽祖廟關渡宮，合作推出兩項招財祈福活動：2/5~2/29，京龍財氣賀新歲，Q卡友拍照打卡上傳FB並Hashtag #關渡宮 #媽祖保庇在京站，即送關渡宮限定龍年發財錢母乙份(限量200份)，2/5~2/13，Q卡友在全館單筆消費滿888元，再送關渡宮龍年吊飾紀念品乙份(價值100元，限量100份)，2/13，大年初四14:00-15:00迎財神，京站祝顧客天天龍有錢，好運龍總來，顧客隨喜樂捐，即可獲得關渡宮限定龍年發財錢母乙份(限量200份，贈完為止)，顧客投入金額會全數捐贈台北關渡宮。除此之外，2/9~2/14，分享京站FB行運一條龍拜年短影，以及留言龍年祝賀語，就有機會獲得京站美食禮券100元紅包(共抽3名)！







京站2024年龍年特別聯合8家話題品牌，推出「好運龍總來，限量金喜福袋」活動，共分3種價位，2,000元、3,000元、6,000元，限量300袋，同時呼應綠色永續浪潮，京站首創業界綠色福袋，部分販售福袋為限定綠福袋，多項福袋皆達6折優惠，如：來自永續純淨花植及Vegan零動物性成分，使用100%風力及太陽能生產包裝的AVEDA、曾獲「國家永續發展獎」殊榮的阿原肥皂、秉持手作、無奶無蛋的全素餐飲品牌蔬慕。即日起於京站i購物Qonline，2/5日23點59分前開放預購，取貨時間則是2024/2/10大年初一。



今年除了物超所值的新年福袋外，希望在開春第一天就能讓顧客博得好彩頭，京站也特別設計回饋抽獎，呼應綠色福袋最大獎為榮獲德國 IF、Red dot 紅點的電輔自行車，邀請大家大年初一(2/10)來京站拚手氣！11點半在京站1樓大門口排隊出示京站APP福袋購買憑證，即可獲得抽獎券乙張，參加現場公開抽獎總價值逾40萬的獎項，包含：OMVOS電輔自行車、台中港酒店總統套房等，更首度在福袋加碼抽，就有機會抽中2023 NISSAN KICKSe-POWER，價值1,049,000元，共抽1名，汽車預計於2024/3/7抽出，歡迎龍年之初來京站試手氣迎好年！





春節連假2月8日至2月14日除了熱鬧活動，京站也推出多種品牌期間限定的活動，2/14日前都可享「新年發財金，點數變現金」新春特別企劃，Q卡友持本人Q卡單筆消費滿3千元就可以用Q點30點現抵300元喔!