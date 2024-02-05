Gogoro持續引領電動化浪潮，重磅揭曉全新高階旗艦車款Gogoro Pulse，跳脫過往設計思維的車身外觀，以及扭力輸出高達 42 Nm 的全新動力系統，透過超低風阻外型實現流體力學最佳化，從靜止加速到時速 50 公里僅需 3.05 秒，領先業界的10.25吋全景高清觸控儀表板，結合市場同級機車首見的數位矩陣式頭燈，帶給用戶前所未有的騎乘快感與創新體驗！Gogoro Pulse計畫提供三種車型，建議零售價自$109,800 元起（不含任何補助），即日起展開限時預購計畫，2/29 前預付 $3,000元並於指定時間內完成購車程序者，加送配備與享有優先交車禮遇，預計於2024年第二季下旬開始陸續交車。





Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「創新是Gogoro的DNA，十年來我們不斷探尋電動機車的諸多可能性，優異性能與智慧科技備受市場認可，Gogoro Pulse為追求極致熱血而生，我們嘗試將二輪造車工藝與技術推向更高層次，不僅重塑大眾對於電車的想像、帶領智慧電動機車邁入新紀元，同時也引領機車產業再次重大突破。」

以風雕塑嶄新車身，賦予最佳流體力學配置

Gogoro Pulse 以 Aeroforce空氣力學設計呈現截然不同的造型，以氣流動態模擬除去不必要的銳角，彷彿以「風切」雕琢極具未來感的車身外觀，肌理分明且簡潔流暢，一方面實現全車車身的超低風阻、另一方面引導氣流達成絕佳散熱，如前土除增加長形導流孔、空力導流底盤採用飛行機翼「NACA 翼型」設計，合力引導氣流冷卻動力系統，保持穩定優異的效能。



全新 Hyper Drive 動力系統榨出性能巔峰

Gogoro在動力性能上再次挑戰極限，全新H1萬轉永磁同步馬達、空水冷複合式散熱與Hypercore電控核心組成新一代Hyper Drive動力系統，H1馬達轉速可達11,000 RPM，馬力輸出達到9 kW (12.07 HP)，軸扭力更來到驚人的42 Nm，從靜止加速到時速50公里只要3.05秒。TSR冠軍車手精心調教結合AI模擬演算，新的動力系統提供隨傳隨到的動力和瞬間釋放的爆發力，讓騎士更自在的享受與操控騎乘過程中的每分每秒。新開發的空水冷複合式散熱系統，H1馬達依賴氣流保持冷卻，馬達控制器則採用循環水冷，優化後的Hyper Drive動力系統，於相同的轉速與輸出力矩之下，較前代G2水冷馬達多出74.7%的高能源效率運作區間，在性能與效能同步增長間找到最佳的平衡點。



獨家數位矩陣式頭燈，智慧照明，安全護駕

Gogoro Pulse配備獨家研發的二輪數位矩陣式頭燈，具有13顆LED照明單元與主動彎道輔助燈，整體照射角度大幅擴增至80度，而最大發光強度更達到14,000燭光，是採用同為Class D大燈的Gogoro SuperSport的兩倍，主動彎道輔助燈會依照車輛過彎的角度，兩段式自動補足彎道角落照明，確保騎士可以同時看清車前與彎道側方的路況。新車也同時配備全新造型尾燈，以3群、6 組共20顆LED組成的尾燈燈組，不僅清楚明亮，也配置急剎後車警示，在車速陡降時，快速閃動提醒後方用路人注意。

iQ Touch HD 數位儀表，盡享沉浸式樂趣

iQ Touch HD數位儀表提供完整即時的車輛狀態數據，大幅提升騎乘便利、安全與樂趣，10.25吋的全景高清觸控螢幕整合實時騎乘數據、地圖導航與即時路況、GoStation 電池交換站地圖，多種騎乘模式配合裝置於車輛龍頭選配的「騎乘模式旋鈕」，騎士可依據自身偏好在「續航 / 泥地 / 都會 / 長途 / 賽道 / 自訂」等六類騎乘場景與「彈射起步模式」 中快速切換。





全景高清觸控螢幕搭載高通新一代Qualcomm Snapdragon QWM2290晶片，展現豐富的數位功能與出色的人機互動介面，並可透過熱點實現即時連網，隨著全球對永續生活和電動化運具的需求不斷成長，高通技術公司為兩輪車和新型汽車等領域提供智慧解決方案，推動都會交通轉型。高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi表示：「我們很高興看到高通的Snapdragon數位底盤QWM2290 統單晶片，運用在Gogoro最新旗艦車款上。我們期待與Gogoro合作，進一步擴展Snapdragon數位底盤QWM2290系統單晶片，提供更高的騎乘安全性與豐富的數位服務，為微移動產業建立更多創新典範10。」

Gogoro Pulse先鋒預購計畫即日啟動

Gogoro Pulse 計畫推出三款車型 (Gogoro Pulse、Gogoro Pulse Pro、Gogoro Pulse Ultra)，不含補助建議零售價自 $109,800 元起，預計於 2024 年第二季下旬開始交車。

即日起至 2/29，Gogoro Pulse 鋒預購計畫限時展開，只要在官網完成線上支付 $3,000 元並於指定時間內完成購車程序，即可享有優先交車席次並加送配備等禮遇，成為首批擁有Gogoro Pulse的騎士。$3,000元預付金於簽署正式購車契約時將轉為部分購車定金，Gogoro屆時將通知已預購的消費者，於指定時間內至Gogoro門市完成購車程序，即可優先配車。



Gogoro為老車主獻上專屬禮遇，凡擁有2017/12/3 前出廠之Gogoro車輛車主，於活動期間線上預購Gogoro Pulse，並於指定時間內至門市完成購車手續，加碼送4,000 點Gogoro Smart Points，1 點Gogoro Smart Point相當於$1元，可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等Gogoro門市任意消費，以及每趟GoShare騎乘費用，或於App兌換Gogoro網路商店購物金。



欲知更多產品與預購資訊，請前往全新 Gogoro Pulse 產品官方網頁、Gogoro Pulse 預購網頁。

