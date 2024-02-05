真的會拍到停不下來！松山文創園區為了讓台北人更有過節的氣氛，特別與英文漢聲出版股份有限公司合作推出「2024咚龍咚龍鏘大過龍年」民俗文化創意裝置展，一共有230隻神龍穿梭在松菸古蹟空間。同時，活動期間在園區內拍照打卡，就送金光閃閃的賽先生科學工廠的龍年紀念幣，再加碼抽真金「龍山寺-祈願黃金幸運紅繩」及「書中自有黃金屋-大過龍年」海報書。







松山文創園區「2024咚龍咚龍鏘大過龍年」民俗文化創意裝置展共有230隻神龍在園區9處古蹟空間中，添增菸廠的節慶氛圍感。民眾從松菸大道走進園區，在辦公廳舍圓環區有夜光燈藝術裝置「咚龍咚龍鏘」，象徵團圓、圓滿、和諧與富貴的龍團花剪紙地面投影及隱藏在草叢裡的螢光燈龍形，搭配園區常見的植物花卉意象，傳遞新年龍光煥發。同時文創大街還有長達60米共24幅「祥龍獻瑞」剪紙團花窗框，以龍為主題搭配魚、鳥、花、草元素，傳達福、壽、喜、財等吉祥美意，祝福家家戶戶生龍活虎與步步高升。





在製菸工廠大門還有「持錘門神」、「鞭鐧門神」、「女官門神」等四大門神年畫陣守菸廠，北門另有大幅的「福自天來」掛錢剪紙，皆有新春避邪祈安之意！園區勤勞的導遊「松鴨桑」龍年守園區，跑到鍋爐房煙囪口探險卻睡著，睡得財寶滿溢，變成「財源廣進鴨睡錢」，象徵龍年財富源源不斷。園區1-5號倉庫廊道窗框設置大紅喜氣的「春」、「龍」、「福」、「寶」四幅斗方春聯，金龍年招財好運一整年。





並且園區於松菸匯創意空間與製菸工廠16座古蹟消防栓燈箱展出10個「漢聲中國童話」的年節故事，內容包含年獸的傳奇、廚房裡的灶神、傻女婿拜年等文化故事，讓民眾在遊園的同時，認識民俗故事及重回臺灣囡仔的童年時光，加深小朋友對傳統新年習俗和文化的了解。





最後，龍年活動期間跟著龍的傳說尋找神龍集章，只要集滿9個神龍章即可完成「神龍拼圖春聯」。春聯不僅可以帶回家張貼，還可以到松菸匯服務中心兌換青龍紋身貼紙，貼在身上象徵著神龍護體，祈求一整年平安順遂。另外，在園區內拍照打卡，就送金光閃閃的賽先生科學工廠的龍年紀念幣，數量有限送完為止。今年還額外加碼抽真金「龍山寺-祈願黃金幸運紅繩」(1名/市價NT$1,100)及「書中自有黃金屋-大過龍年」海報書(3名/市價NT$540)。



2024松山文創園區咚龍咚龍鏘大過龍年

時間：02/06(二)~ 02/25(日)除夕休園

地點：全園區

活動資訊：https://reurl.cc/VNWqVY





2024松菸x漢聲 大師講堂「龍嘎哩講」

時間：02/17(六) 14:30-16:30

講師：廖雪芳老師 (漢聲雜誌主編、傳記及手工藝書作者)

地點：松菸匯辦公廳舍創意空間

報名連結：https://forms.gle/7j14GRMEwL31qLpu5



2024松山文創園區春節特別導覽

日期：2/10(六)初一、2/11(日)初二、2/12(一)初三、2/13(二)初四、2/14(三)初五、2/18(日)、2/24(六)、2/25(日)總共8天

場次：共15場次，各場次導覽時間依報名連結內時間為主

報名連結：https://forms.gle/AYkKn1BoTRUqCXWWA

