國人真的很愛去日本，根據交通部觀光署公布統計2023年1至11月國人出國人數達1074萬人次，其中去日本的國人就多達383萬人次、約占整體35％，也可以是每三個人出國、就有一個人飛日本。那國人最愛去日本那些地方、又都去日本那裡玩、又在日本玩了什麼。





可樂旅遊表示，針對目前站上搜尋、熱銷的日本行程來看，國人最常購買的遊樂園分別是日本環球影城USJ、東京迪士尼、東京哈利波特，此外在交通券方面則是JR西日本、JR東日本、JR九州、JR東海、關西周遊卡、西日本鐵道sunQ pass、京阪電車、阪急阪神電鐵。





此外，在自由行程的選擇方面，目前最多人購買之一的就是「東京」河口湖大石公園+新倉淺間神社＋富士山五合目＋忍野八海，還有「九州」上色見熊野座神社＋高千穗峽＋天岩戸神社，同時「關西」則是白毫寺＋芝櫻園賞花一日遊，都是目前可樂旅遊最熱銷的商品。





而樂天旅遊則是表示，國人在去日本的飯店選擇上，仍會是以知名且連鎖的品牌較為熱門。其中「東京」銀座普米爾三井花園飯店，有著「銀座的最前席」之稱，高層的大堂可俯瞰東京塔和濱離宮，享受位於在市中心的住宿體驗，就是國人十分喜歡訂購的飯店之一。





此外，還有日本環球影城的正式合作酒店「近鐵環球影城飯店」，室內裝潢以環球影城為本，並設有不同卡通主題房型，並且飯店內設有影城外唯一一間直營「環球影城商店」，鐵粉必住。還有距離名古屋站由地下街直通，步行5分鐘的「三井花園飯店名古屋普米爾」，榮登米其林指南，飯店空間由澤田設計工作室創作，以雲朵和繁星等為主題，打造設計感。飯店因豪華室景，有著天空至尊的稱號。









可樂旅遊 交通類熱銷榜（順序非銷售排名）

JR西日本、JR東日本、JR九州、JR東海、關西周遊卡、西日本鐵道sunQ pass、京阪電車、阪急阪神電鐵



可樂旅遊 樂園類熱銷榜（順序非銷售排名）

日本環球影城USJ、東京迪士尼、東京哈利波特



可樂旅遊 自由行程熱銷榜（順序非銷售排名）

東京：新宿／東京出發，河口湖大石公園+新倉淺間神社＋富士山五合目＋忍野八海。

中部：名古屋出發，飛驒高山古街＋白川鄉合掌村。

關西：春日限定，白毫寺＋芝櫻園賞花一日遊。

九州：福岡出發，上色見熊野座神社＋高千穗峽＋天岩戸神社。

北海道：札幌出發，登別地獄谷＋洞爺湖＋小樽運河。



可樂旅遊 官網

https://www.colatour.com.tw/



樂天旅遊 東京飯店熱銷榜

三井花園飯店汐留義大利街、銀座普米爾三井花園飯店、東京小傳馬町 Dormy Inn Premium 飯店、DDD 飯店



樂天旅遊 北海道飯店熱銷榜

札幌 Solaria 西鐵飯店、函館 JR Inn 飯店、札幌放鬆酒吧飯店



樂天旅遊 福岡飯店熱銷榜

福岡祉園三井花園飯店、博多都城市飯店、Minamo 古民居村



樂天旅遊 山梨飯店熱銷榜

河口湖溫泉大池飯店、富士河口湖 La Vista 飯店、花之宿夢富士旅館、河口湖豪華露營 Villa Hanz



樂天旅遊 大阪飯店熱銷榜

心齋橋 Hillarys 飯店、大阪 The Leben 飯店、近鐵環球影城飯店、日本環球影城 Liber 飯店



樂天旅遊 京都飯店熱銷榜

京都麗嘉飯店 Gran、京都西洞院 Tou 飯店、天橋立溫泉北野屋飯店



樂天旅遊 沖繩飯店熱銷榜

南沖繩海灘飯店與度假村、阿拉馬海納公寓飯店、海灘上 Valiosa Villa



樂天旅遊 大分飯店熱銷榜

由布院梅園庭園度假村、由布院溫泉觀布亭旅館、由布院別邸樹旅館



樂天旅遊 愛知飯店熱銷榜

名古屋 JR 門樓飯店、三井花園飯店名古屋普米爾、名古屋王子大飯店晴空塔



樂天旅遊 神奈川飯店熱銷榜

高松威貝斯飯店、箱根蘆之湖花織飯店（Orix Hotels & Resorts）、箱根弓庵旅館



樂天旅遊 官網

https://travel.rakuten.com/twn/zh-tw/