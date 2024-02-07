「2024花蓮太平洋燈會」即日起至3月4日於花蓮太平洋公園盛大展開，今年燈會主題「得天獨厚 躍龍門」，邀請到設計教父陳俊良做為整個花蓮太平洋燈會的藝術指導，設計靈感來自傳統文化中的故事「鯉躍龍門」，不僅融入了龍年的象徵意義，也融入鯉魚躍龍門等寓意做思考(花蓮的知名觀光景點也有鯉魚潭喔~)，花蓮得天獨厚的自然和人文，獨占台灣鱉頭，豐厚的文化與歷史，是為台灣東方之珠，燈會以登龍門展現鱉龍躍動姿態，結合書法筆墨，幻化花蓮動靜兼融的能量，迎接2024年全新一年龍的年度。





▲ 2024花蓮太平洋燈會主視覺



今年的科技主燈「雲龍戲珠」動畫特別邀請到科技藝術跨域知名策展人，也是花蓮子弟的林昆穎老師團隊精心策劃製作，為花蓮量身打造的3D動畫，並運用10米圓形結構及LED螢幕，結合360度旋轉噴泉及光效，氣勢磅礡，一起跟隨龍的視角，在花蓮上空自在遨遊吧！而燈會入口處的「萬燈呈瑞」燈籠牆集結了花蓮21所國小學童的創意，用純粹的祝福填滿燈籠，將1500顆手繪燈籠串聯成牆，各個匠心獨具，藉由小朋友的雙手，為花蓮點亮希望之光，聲勢浩大同時也誠意滿滿，今年春節閃耀整個太平洋公園。



▲ 科技主燈「雲龍戲珠」



▲「萬燈呈瑞」燈籠牆



展區中的龍鱗花火光廊將「鯉躍龍門」傳統文化融入50米長之光廊，以生動色彩和華麗光澤的亮片材質打造龍鱗，巧妙地呈現出龍的身形，呼應迎賓入口「得天獨厚躍龍門」，呈現「入龍身」的意象。在龍鱗的輪廓中，透過燈光設計，在夜間呈現出動感十足的龍麟曲線，與投影於地面的龍或鯉魚圖騰，形成繽紛多彩的視覺景象。展區為了增進遊客的參與感，精心打造一個互動式多媒體的許願牆，只需用手機掃描活動QR Code，便可進入活動專區，上傳合照並留言，許願牆上就會將上傳的照片投放至大型LED電視牆上，讓每位遊客都能回味精彩片刻，並與現場民眾一同分享，為美麗的花蓮太平洋燈會留下深刻的回憶。

▲ 龍鱗花火光廊區以及彩燈映祥互動牆



▲ 鰲躍龍門及「萬燈呈瑞」燈籠牆



花蓮太平洋燈會在2月24日（六），元宵節當天準備人人喜愛的猜燈謎活動，一起動動腦筋，現場還有豐富的摸彩獎項要與民眾一起同樂，同時還會發放龍年限定的手提式紙燈籠，繽紛色彩排列成祥龍戲珠的造型，絕對會讓大小朋友愛不釋手！還有貼心的燈籠教學，地點就在太平洋公園南濱段的「海洋劇場」，歡迎闔家前來賞燈同樂，也祝福大家在新的一年一切順利、欣欣向榮、好運「龍」總來！

▲ 開幕表演 V&I 舞蹈設計工作室

▲ 開幕煙火秀



2024花蓮太平洋燈會

✹活動時間：2月3日(六)至3月4日(一)每晚18：00~22：00 (2月9日除夕休)

✹活動地點：太平洋公園南濱段

✹活動官網：https://www.hualien-lantern.com.tw/main.php

✹雲龍戲珠科技主燈展演時間：每日18:00~21:30，每半小時一場，每場約4分鐘 (除夕除外)

✹璀璨煙火秀：開幕、年節假期(除夕除外)、元宵、年節後國定假日及例假日及閉幕，晚間20:30主燈秀結束後施放。

✹施放日期：2/3、2/10~14、2/17、2/18、2/24、2/25、2/28、3/2~3/4 (2/3開幕晚會及2/24元宵晚會配合當天活動流程施放)

✹為配合飛機航班起降時間，2/11、2/14、2/18、2/25、2/28、3/3之20:30主燈秀及星空煙火秀將延後至20:36分開始演出，如有不便，敬請見諒。

✹互動表演：國定假日(除夕除外)、例假日於海洋劇場演出，每日兩場次19:15、20:15，每場約15分鐘，2/3開幕晚會及2/24元宵晚會配合當天活動流程施放。



元宵晚會：2月24日(六)

交通資訊：【市區/公路客運】

統聯客運

308 花蓮轉運站→東大門夜市

308A 花蓮轉運站→東大門夜市

首都客運/臺北客運

307 花蓮轉運站→東大門夜市(2/19開始行駛)

太魯閣客運

301 花蓮轉運站→南濱公園

【計程車】

步行出花蓮火車站前站，於右方招呼站搭乘至活動地點〈車資依實際里程表為主〉

【自行開車】

開車民眾請將車輛停至重慶路東大門停車場（付費）

五權街停車場（付費）、三民街停車場（付費）

福町路與福建街交叉口停車場（付費）

明禮路停車場（付費）、自由街停車格（付費）、花崗山停車場

和平路停車格（付費）、南濱路停車格（付費）

北濱街路旁，再步行至會場欣賞燈會。