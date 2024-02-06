過年就是要跟財神爺巧遇！作為台北後山秘境的貓空，搶在今年春節前換上超萌新裝，由貓空纜車吉祥物—樹懶「共ㄉㄨ拉」，邀請麻吉貓、ARTT臺灣動物緊急救援小組的EMMA與小牛擔任代言大使，新車廂上有樹懶、麻吉貓、流浪貓狗俏皮賣萌迎接新年到。並同時推出購票送春節禮物、財神爺到貓空纜車各站不定時出沒送發財禮，今年過年就到貓空和麻吉貓、財神爺相遇討個好彩頭、發大財。







落實友善動物交通計畫，繼北捷去年推出的「寵物專車」之後，今年貓空纜車加碼和台灣動物緊急救援小組、麻吉貓合作換上可愛的新車廂，樹懶共ㄉㄨ拉、麻吉貓、EMMA與小牛懶洋洋地在貓空品茶、參拜指南宮等可愛模樣。車廂內也變成生命教育車廂，若掃車廂內的QR-Code，還能看到真實救援故事，讓大小朋友都可以透過搭乘貓纜重新認知流浪動物的世界，讓台北成為動物移居的美好城市。







為了邀請大家春節到貓空走春，特別請到財神爺於初一至初三期間出沒，將不定時現身貓纜各車站和大家拜年，並發送貓纜限量糖果和餅乾。若是從天下第一靈山的稱號「指南宮」出站的話，加碼送指南宮祈福卡，保佑新的一年順利平安。周邊的樟樹步道也變身為金黃花海，整片魯冰花海等你來拍美照。





貓空纜車 麻吉貓、台灣動物緊急救援小組新聯名車廂

此外，麻吉貓與社會企業-配客嘉聯手推出「麻吉貓 X 救浪我來款聯名環保衛生紙」，衛生紙包裝上有「麻吉貓」和好朋友「凹凹」，另一側則是有流浪貓狗關懷的台灣動物緊急小組的兩隻小夥伴「EMMA」與「小牛」，療癒的小動物包裝陪著大家度過每一個日常。經過嚴格管控的ReTissue 再生衛生紙，是符合環保標章認證的衛生紙，現在只要購買ReTissue 浪浪議題相關的再生衛生紙，ReTissue就會幫消費者捐贈飼料、罐頭給ARTT台灣動物緊急救援小組，為合作的貓狗園減輕負擔，在新的一年一起做好事、做公益。推薦閱讀：

位置： 台灣台北市文山區新光路二段8號



購票送精美小禮物

活動時間：即日起至2024.02.14

活動內容 :

1、購買1張一日暢遊券，隨券贈送限量磁鐵1枚。

2、一次購買貓空纜車一日暢遊券3張，送春節精美禮品1組。



迎接新春，財神爺出沒

活動時間 :2024.02.10 - 2024.02.12 10:00 - 16:00

活動內容 :

1、財神爺也將不定時在纜車各車站向大家拜年，並發送貓纜專屬招財禮。

2、初一至初三活動期間，從指南宮出站的旅客，可獲贈指南宮祈福卡，每日限量100張。



ReTissue「麻吉貓 X 救浪我來款 環保再生衛生紙」

官方網站：https://lihi2.com/gmAdu

商品價格：1300元， 活動價 999 元 ( 60包 / 10串 / 箱

活動資訊：加入會員再享購物金折扣，購物金現領現用，折上加折 !

活動時間：即日起至2024/02/28