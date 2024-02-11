超商變成觀光景點，這可能是在台灣的特殊現象之一，台灣不只超商密度很高、功能很多，也因為推出許多可愛角色的「主題店」造型，更變成了粉絲們的旅遊、拍照熱點之一。在7-ELEVEN卡通主題店中不只有窗貼、壁貼這麼簡單，大多都有造型燈箱、招牌設計，甚至休息區座椅、以及周邊小物展示櫃，巧思超多超好逛。







目前全台7-ELEVEN有超過100間主題店門市，其中數量最多的就是「卡娜赫拉的小動物」主題店，因應去年「兔年」讓粉絲們踩點逛到嗨。這次窩客島帶你逛「7間最新開幕」的7-ELEVEN卡通主題店，新的一年、新的主題、新的門市，帶你把小七當景點。







7-ELEVEN七龍珠主題店：桃園市新壢門市

經典動漫「七龍珠」搭上龍年話題強勢回歸，讓許多鐵粉們回憶又湧上心頭。7-ELEVEN以「七龍珠超」為主題，在桃園市新壢門市打造全台第三間七龍珠主題店，本次特色是集結了比克、天津飯、龜仙人、克林、悟空、弗利沙、達爾、悟天、17號、18號等十位經典人物，必拍的則有神龍櫥窗，以及天花板上散落的龍珠，等著粉絲們一一搜集。



#桃園市新壢門市

地址：桃園市中壢區日新路66號68號





7-ELEVEN史努比主題店：台中市金興門市

史努比控最新的「景點」在台中7-ELEVEN金興門市，是全台第一間以「SNOOPY考古恐龍」作為主題的小七門市，看島可愛的史努比換上探險服裝、跟胡士托一起挖掘恐龍考古，一定要拍的角度包含天花板的史努比燈箱，以及經典「史努比校車造型」展示架，打卡照一秒Get。



#台中市金興門市

地址：台中市太平區新興路312號







7-ELEVEN三麗鷗X OPEN!主題店：台南市樹谷門市

位在台南樹谷園區裡的「7-ELEVEN樹谷門市」，這次換上全新三麗鷗主題，以超萌HELLO KITTY、美樂蒂、酷洛米，結合OPEN!家族打造全新設計，以森林作為主題，打造活潑、可愛的配色裝飾，必拍亮點包含OPEN!KITTY的燈箱、還有座位區旁設置了大面拍照區，就是讓粉絲一次拍個夠。



#台南市樹谷門市

地址：台南市新市區中心路2號







7-ELEVEN布丁狗&喜拿主題店：新北市長虹門市

三麗鷗兩隻軟萌狗狗「布丁狗、大耳狗」有一間專屬的小七門市，就在新北市鶯歌，門市特別凸顯布丁狗與大耳狗喜拿的共同特色，以「溫和療癒配色」搭配「甜點主題圖案」，打造溫暖可愛的下午茶主題打卡點。粉絲們一定要拍到天花板圖案、以及圓形招牌燈箱，布丁狗與大耳狗一起睡覺的模樣，可愛度破表。



#新北市長虹門市

地址：新北市鶯歌區鶯桃路432號1樓







7-ELEVEN奇怪咖波主題店：高雄市重化門市

超高人氣台灣IP「貓貓蟲咖波」首次在南部打造特色小七門市，這次店面以「奇怪咖波」作為主題，把咖波的獵奇可愛特色放大，在櫥窗與牆面上有不同形狀、不同型態的咖波，超萌「公車咖波」是主題展示櫃、門口還有可愛狗狗與奶泡貓的立體公仔，粉絲們萌到笑出來。



#高雄市重化門市

地址：高雄市左營區文自路339號







7-ELEVEN LINE FRIENDS主題店：台中市敦富門市

全台第一家「7-ELEVEN X LINE FRIENDS」主題店就在台中，光是招牌上就有大大的「熊大、兔兔」拿著漢堡與咖啡賣萌，店內的牆面上、飲料櫃上、以及作息區的桌子椅子上，都有手繪插畫風格的LINE FRIENDS角色。推薦一定要從門外拍張打卡照，一次把招牌、外牆上滿滿的熊大、兔兔拍進來。



#台中市敦富門市

地址：北屯區敦富路371號1樓







7-ELEVEN 超人力霸王主題店：台北市榮鑫門市

大小朋友都尖叫的「超人力霸王主題店」，集結了初代超人力霸王ULTRAMAN、超人力霸王迪卡TIGA以及超人力霸王傑洛Zero，在小七的牆面上、柱子上還原經典的影集場景，小朋友看了超嗨、資深鐵粉也能邊逛邊回味。特別的是搭配柱子與天花板設計，把名場景變成一幕幕回憶膠捲，最推薦由下往上拍打卡照，更能發現巧思。



#台北市榮鑫門市

地址：台北市中山區建國北路三段89號91號







7-ELEVEN 主題店門市查詢

網址：https://walkr.tw/jcO0RJcY