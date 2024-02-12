跟著星巴克踩點！繼花蓮貨櫃屋星巴克之後，來台25週年的星巴克，越來越強調在地經營，將各地特色融入門市設計中，陸續開設許多台灣限定特色門市，讓星巴克不再只是喝杯咖啡的地方，而是躍升成為出去玩的人氣打卡景點，然而除了近期開幕大爆紅的童話小屋般的花蓮理想門市之外，還有海景星巴克、太空蒙古包造型等星巴克特別門市，特別精選7間讓大家出遊順便到訪喝杯咖啡、拍美照。







落羽松童話小屋星巴克：星巴克花蓮理想門市

獨棟的森林小屋設計融合美式和歐風文藝復興浪漫風格，店內以溫暖的柚木色木皮、樸實簡約的六角地磚和冰柱玻璃等元素，呈現出度假氛圍感，無論是哪個角落都超好拍。並打造多扇景觀窗戶，以此為畫框將湖畔落羽松美景框住，坐在窗邊拍網美照，讓人享受最愜意的咖啡時光。



星巴克花蓮理想門市

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

電話：03-8650895

營業時間：08:00-20:00







海景星巴克必拍：星巴克福隆觀海門市

在新北福隆開設首間獨棟「沙灘海景星巴克」門市，是全台緊鄰沙灘的最美星巴克，以碧藍色斜屋頂、四面洛帝的玻璃窗圍設計的星巴克「福隆觀海門市」，將東北角海港的特色完全融合在設計當中，店內吧台以遊艇甲板為發想，並且用明亮漸層色系呼應金色沙灘的美景。座位區部分則是用圓弧形的靠背沙發打造出海浪般的氛圍，戶外更設有32個座位，揪大家一起來東北角喝咖啡、吹海風、看夕陽。



星巴克 福隆觀海門市

地址：新北市貢寮區福隆街41號

電話：02-24992320

營業時間：週一~週五 09:30-19:00；週六~週日 09:00-20:00





星巴克25週年綠建築里程碑：星巴克沙鹿北勢門市

台灣首間Greener Store「星巴克沙鹿北勢門市」，將沙鹿山海特色融入在設計中，從門市設計、建築外觀到軟硬體設施都實踐永續循環，強調節能、節水、減廢、再生能源等有效降低對地球的負擔。更推出沙鹿限定「黑糖抹茶葛粉那堤」，以黑糖那堤為基底，加入秋冬限定Ｑ彈配料黑糖葛粉，再擠上代表沙鹿山巒意象的抹茶牛奶泡沫，是只有沙鹿北勢門市才喝得到。



星巴克 沙鹿北勢門市

地址：台中市沙鹿區台灣大道七段373號

電話：04-26527825

營業時間：06:30~21:30







棒球迷都愛的棒球星巴克：星巴克松竹洲際門市

星巴克松竹洲際門市座落在台中人口數最高的北屯區，恰巧鄰近的洲際棒球場和台中巨蛋，故而以「棒球」為主題進行設計，從建築物 SHELL TO SHELL都融入曲線、圓融、流線、棒球的元素，檢閱的弧線屋頂和牆面，與戶外的綠意植栽呼應，並提供車道點餐服務，方便人來人往。



星巴克松竹洲際門市

地址：台中市北屯區松竹路三段1133號

電話：04-24261750







被笑稱是太空蒙古包：星巴克台南麻豆門市

盛產文旦的台南麻豆，首間以柚子意象設計的星巴克就此誕生，建築外觀運用玻璃和鋼板實牆交錯，呈現出柚子皮剝開後的飽滿形狀和紋路意象，雖然外觀被許多網友笑稱是太空蒙古包，但從內由外看出去，超大落地玻璃搭配藤編再製品妝點，再配上一杯星巴克咖啡整個超愜意。



星巴克台南麻豆門市

地址：台南市麻豆區中正路210號

電話：06-5711663

營業時間：07:00-21:00







廟宇風星巴克：星巴克北港門市

雲林北港首間星巴克門市位於北港交通要道華南路(台19省道)上，整體建築外觀向當地信仰中心北港朝天宮朝聖，以雙手合十參拜的意象為概念，室內色調也寺廟常見的紅棕色調為主，呈現虔誠莊重的。並請到北港當地的葉成豐老師合作，透過傳統紙雕工藝將星巴克咖啡生長過程描繪出來，將北港歷史文化和星巴克完美融合，春節走春到朝天宮參拜，別忘了到此喝杯咖啡。



星巴克北港門市

地址：雲林縣北港鎮華南路 38 號

電話：05-7832647







舊火車站星巴克：星巴克新竹新豐門市

百年舊火車站改建的特色星巴克新豐門市，是全台首間舊火車改建的星巴克門市，建立於1893年的新豐火車站，歷經百年風霜，而新豐門市以舊時代車站大廳為設計靈感，完整保留舊火車站的風采，透過弧形的吧檯、火車風格藝術牆面、木製屏幕將視覺引導至外側鐵道，是全台唯一一間喝著星巴克咖啡看著火車進站的門市。



星巴克新竹新豐門市

地址：新竹縣新豐鄉新興路 202 號

電話：03-5571781



