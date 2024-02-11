近期出國旅遊熱潮回歸，要出國搭飛機真的要提早2.5小時以上，才不怕人超太多趕不上飛機。提早到機場除了避免排隊塞車之外，還可以趁空擋填飽肚子！這次窩客島幫你整理桃園機場一航廈、二航廈美食攻略，告訴你美食都在哪一區、出境前吃還是出境後再吃，機場美食一次Get。







桃園機場一航廈美食介紹

桃園機場一航廈的美食多集中在「出境之前」的區域，在報到櫃檯Check in後，過安檢之前，餐廳美食集中在B1美食街，經典「三商巧福、漢堡王、西雅圖咖啡」可以解解饞。如果要去7-ELEVEN補貨，則要先從一樓穿越到「出境大廳」，再由手扶梯下樓至B1。



▲圖片來源：「桃園國際機場」官網。



此外，在一航3樓安檢之前，也有「摩斯、翰林茶館、星巴克」可以小做休息用餐。出安檢之後，在3樓有「GC可頌」Gontran Cherrier Bakery小攤車，走過路過、絕對要帶一顆上飛機嗑。走到登機門B9前則有「頂呱呱X功夫茶」位置較遠，如果登機門剛好在附近，也能吃一波。機場一二航廈相比，一航廈的餐飲明顯比較少，如果想要大啖美食，也可以搭乘「航廈電車」通往二航廈，探索更多美食。





桃園機場二航廈美食介紹

疫情過後，機場二航廈美食區域逐漸復甦，出境之前在B2美食廣場已有多間選擇，除了麥當勞，還有現萃茶飲COMEBUYTEA、星巴克，新開幕的「大師兄銷魂麵舖、大河屋燒肉丼 串燒」也是許多人出國前、接機後大吃一波的選擇。





機場星巴克攻略

報到櫃檯上方的4樓用餐區，則有皇家傳承牛肉麵、義美咖博館、漢堡王等餐廳與用餐區域。在5樓的南側、北側觀景台，更是「看飛機吃飯」的一大熱點，5樓南側包含「金仙滷肉飯、富山黑拉麵」等，北側則有「誠屋拉麵、大心新泰式麵食(EXPRESS)」，出境前就能爽爽吃。二航廈過安檢、出境後，也有許多美食選擇，手扶梯上4樓除了有貴賓室之外，還有超夯「興波咖啡、雙月、春水堂、Godiva咖啡」可選擇，牛肉麵控有「林東芳牛肉麵、老董牛肉麵」兩間選擇。此外，在3樓的C3登機門附近也是美食聚集區，超人氣「林聰明沙鍋魚頭、小王煮瓜、馬祖新村、VWI cafe bar」搭飛機前有吃、有喝超滿足。

整個桃園國際機場一、二航廈，總共有多達6間星巴克，就是怕你出國前咖啡癮突然又犯了，在一航廈3F出境前、在第二航廈出境前B2、出境前4樓、以及5樓觀景台，出境後在4樓、以及3樓的D3-D4登機門間也都各有一間星巴克，不怕你來不及買咖啡。





▲圖片來源：「桃園國際機場」官網。

桃園機場一航廈美食推薦（出境前）

B1：三商巧福、韓讚閣、熱烈一番拉麵、異饌小廚、漢堡王、熊厚呷、麥記燒臘、西雅圖咖啡。

3F：摩斯、翰林茶館、臻好食客棧、星巴克。



桃園機場一航廈美食推薦（出境後）

3F：頂呱呱X功夫茶（B9登機門前）



桃園機場二航廈美食推薦（出境前）

B2：

麥當勞、義美見學餐廳、富山黑拉麵、皇家傳承牛肉麵、菘韓館韓式料理、小南門點心/豆花、大師兄銷魂麵舖、Comebuy、星巴克、IMEI tatabear現烘直送烘焙房、大河屋燒肉丼 串燒



4F：

皇家傳承牛肉麵、咖博館(Coffee Museum)、漢堡王



5F南側(飛機觀景台)：

金仙滷肉飯、富山黑拉麵



5F北側(結合飛機觀景台)：

星巴克、誠屋拉麵、大心新泰式麵食(EXPRESS)



桃園機場二航廈美食推薦（出境後）

3F：（C3登機門）小王煮瓜、林聰明沙鍋魚頭、馬祖新村、VWI cafe bar、蔬河



4F：興波咖啡、雙月、林東芳、Kiki麵、吉豚屋、春水堂、Godiva咖啡、老董牛肉麵、萬芳冰室、Jamba Juice



