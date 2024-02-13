過年出遊最怕塞車！過年有返鄉車潮、走春人潮，最擔心就是在路上大塞車，無聊漫長的時間讓大小朋友都超難哄。在路途中「休息站、服務區」就是許多人喘口氣的綠洲，窩客島這次整理全台9個好拍、好打卡的「特色休息站、服務區」，讓你上車睡覺、下車拍美照。





在高速公路上看到的「服務區」包含免費停車、便利商店、加油、維修等多元服務，而「休息站」則比較單純提供停車、餐飲。這次整理9間「服務區、休息站」打卡清單中，除了「交通部高速公路局」在國道設置的服務區之外，窩客島也集結在地商家集結的「在地休息站」，只要可以免費停車、吃點心解饞、拍美照打卡，通通一次整理給你。





新竹：湖口服務區

窩客 Tin 説：

國道一號湖口服務區分為南下站和北上站，兩站現在都有三麗鷗授權的角色在裡面裝飾，北上站很美式的風格，超好拍!...<全文介紹>



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#湖口服務區

地址：國道一號北上86ｋ+500（新竹縣湖口鄉鳳山村榮光路158號）







台中：泰安服務區

窩客 阿發的簡單幸福 説：

開進泰安南下休息站後，就看遠處的服務區主建築旁，多了一座巨型白色3D拼圖積木旋轉木馬，以及三角城堡的北歐夢幻風咖啡館，好多人圍繞在前方拍照留影...<全文介紹>



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#泰安服務區（南下）

地址：國道1號158k+600（台中市后里區月眉里安眉路113號）





台中：大安休息站

台61線「大安休息站」由統一超商與公路局合作打造，其中特色是集結「假日農夫市集、1:1重機模型車盒、獨家公路便當」三大亮點，搭配OPEN!家族主題插圖，以及親子的友善座位區，提供路途中短暫休息、哄小孩吃點心的中繼站。



#大安休息站

地址：台61線 138K







台南：關廟服務區

在2023年4月全新開幕的「關廟服務區」由統一超商打造，北站有竹編鳳梨裝置藝術、南站有棒球故事館，讓人邊休息邊逛起來。除此之外，北站還有超萌「史努比」、南站則是「卡娜赫拉的小動物」限定主題店型，可愛霓虹燈牌也讓粉絲們出遊有好心情。



#關廟服務區

地址：福爾摩沙高速公路363K+785







屏東：海大山小休息站

窩客 珍妮佛的花草呢喃 説：

前方有停車場，因為這一排還蠻多商家的，加上後面海灘是開放的有連通，很多遊客都會下來拍照看海。順著海灘往前可以到別有洞天咖啡館、全家枋山觀海店及魔幻咖啡...<全文介紹>



#海大山小休息站

地址：屏東縣枋山鄉南和路80號

電話：08-8761355





屏東：品味軒休息站

窩客 大海愛上藍天 説：

屏東枋山最新美拍景點，來品味軒休息站拍天空之鏡吧～這裡打造網美必拍景點，海灘上有各種海景裝置藝術可以美拍，不管你要拍天空之鏡、海上天梯、漂流木、網美鞦韆、茅草屋、巨大相框等都有，除了拍美照之餘，這裡還有別有洞天、魔幻咖啡供選擇...<全文介紹>



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#品味軒休息站

地址：屏東縣枋山鄉南和路80號







台東：大武之心南迴驛

窩客 Jeng&Kai育兒生活 説：

在戶外景觀平台可遠眺太平洋的無敵海景，天氣真好！花東海岸線好美~南迴驛鄰近大武漁港，整體設計結合漁港水岸景觀，主建築以燈塔和海浪為設計意象...<全文介紹>



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#大武之心南迴驛

地址：台東縣大武鄉尚武村環港路56號







花蓮：蘇花改第一休息站

窩客 巧莉的世界流浪筆記 説：

台泥DAKA由統一集團及雲朗觀光的特色服務進駐，結合了統一集團旗下品牌的複合式便利商店、當地的特色市集、以及生態教室等，成為最夯的熱門打卡景點，未來也將陸續開放周邊場域，拓展當地觀光經濟，也期許工業發展與生態永續能夠與時俱進、剛柔並濟...<全文介紹>



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#蘇花改第一休息站

地址：花蓮縣秀林鄉和平村和平263號







宜蘭：蘇澳服務區

窩客 紫色微笑 説：

象徵宜花交通新紀元的開始，蘇花改公路東部唯一的服務區，也有一些餐飲品牌進駐:魏姐包心粉圓、鐵人三星蔥牛肉麵、富美食堂…，知名伴手禮: 諾貝爾奶凍，曾記麻糬、義豐蔥油餅、三合蔬食燒餅…這裏都有...<全文介紹>



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#蘇澳服務區

地址：國道5號54公里處



