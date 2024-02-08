2/14情人節準備怎麼給另一伴驚喜！很多情侶喜歡在這一天找一間特別有感覺、平常捨不得住的飯店，一起感受熱戀的甜蜜，為了讓「單身狗」也可以在2/14這一次出門吃飯，窩客島特別整理出11間不會吵到單身狗的情人限定住房專案，放閃請在飯店或社群媒體。





台北君悅「愛在此刻」住房享萬元法式晚宴

台北君悅酒店為攻佔情侶消費市場，拉長銷售戰線推出情人節食宿方案，從甜點贈禮、夢幻調酒到西式情人晚宴、住房專案，為賓客全方位打造最具儀式感的浪漫假期。即日起至2024年3月11日預訂，適用2024年2月14日至2024年3月14日期間入住，凡於台北君悅酒店官網預訂君悅行政套房以上房型，即享寶艾西餐廳價值萬元雙人饗宴晚餐（價值9,999元＋10%），迎賓禮酩悅香檳乙瓶、浪漫玫瑰花束(6朵)及Oasis Spa 90分鐘護理療程75折、嘉賓軒貴賓廳Happy Hour及早餐禮遇。



線上訂房：https://shorturl.at/ckwR7

電話洽詢：02-2720-1234





慕軒飯店攜手海洋拉娜打造完美情人節

國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店攜手頂級奢華品牌海洋拉娜，2月1日至3月26日期間，推出「MADISON x LA MER情人節住房專案」，雙人入住每晚8,999元起，內容包括：客製化法式手工甜品「大湖草莓自製優格乳酪慕斯」、「征服者香料苦甜巧克力蛋糕」、粉紅氣泡酒一瓶與LA MER海洋拉娜限量四件旅行組(市價4,753元)，及慕軒專屬隱藏版禮遇-臨櫃指定商品享千元折抵金。慕軒寵愛貴賓無極限，好禮再加碼-入住貴賓身份證字號凡有「1、3、4」任２碼，可享客房平日入住延遲退房兩小時，入住套房類型的旅客，則享有入住24小時的專屬時光。



慕軒飯店

地址：台北市大安區敦化南路一段331號

電話：02-7726-6699

官網：www.madisontaipei.com





寒舍艾美酒店「AVEC AMOUR慶祝每一種愛」

為搶攻西洋情人節的商機，台北寒舍艾美酒店推出「AVEC AMOUR 慶祝每一種愛」愛戀住房專案，即日起至4月30日入住豪華客房每房每晚9,299元起+15.5%，專案包含翌日探索廚房的豐盛早餐，並加碼贈AMEDEI頂級巧克力禮盒與精選氣泡酒兌換券兩張，奢華濃純巧克力傳達濃濃愛意，再搭配淡淡的微醺氛圍，絕對是情人節最浪漫的享受。



活動日期： 2024年即日起至4月30日。

活動價格：豪華客房每房每晚9,299元起+15.5%、艾美行政客房每房每晚12,099元起+15.5%、主管套房每房每晚15,099元起+15.5%、景隅套房每房每晚17,099元起+15.5%

活動內容：

．雙人入住含隔日探索廚房早餐兩客。

．不分平假日、單雙人同價

．贈送精選氣泡酒兌換券兩張（亦可兌換同等值之非酒精飲品），於大廳酒吧使用

．贈送迎賓巧克力乙盒

酒店地址：台北市信義區松仁路38號

官網洽詢：www.lemeridien-taipei.com





寒居酒店「Be My Sweetie」情人節住房專案

寒居酒店攜手香氛品牌SABON推出「Be My Sweetie」住房專案，2月7日起至3月31日入住館內寒居套房、寧鴞套房，即可獲得「SABON經典PLV沐浴保養組」乙組(價值3,360元)，專案價每房每晚11,520元起，擺脫城市紛擾走入桃花林、展開一段肌膚之愛，並充分享受套房設施，躺在席夢思頂級舒眠床墊，度過美好的夜晚。



預訂日期：即日起至3月31日

住宿日期：2月7日至3月31日

專案售價：寧鴞套房每晚11,520元+15.5%起｜寒居套房每晚15,520元+15.5%起

專案內容：入住兩間套房即贈「SABON沐浴保養組」乙組，包含「SABON經典PLV身體磨砂膏600g」、「SABON經典PLV身體乳液200ml」各乙瓶(價值3,360元)，並享翌日早餐兩客。

酒店地址：台北市松江路116號

預訂專線：02-6600-8000





JR東日本大飯店台北推出「絢麗情人一泊二食」住房專案

迎接愉快的情人月，感受幸福的美好時刻，JR東日本大飯店台北精心策劃了「絢麗情人一泊二食住房專案」，為情人們帶來幸福美好的時光。專案將於2月13日至3月31日間提供，內容包括兩天一夜入住JR東日本大飯店台北、最有人氣的鉑麗安全日餐廳自助早餐，以及品味以北京宮廷菜系聞名的凱華樓中華料理「磐龍宮殿御膳」套餐，專案價9,500元起。



專案價格：二天一夜 9,500元起 (二人)

銷售期間：2024年2月07日~2024年3月30日

入住期間：2024年2月13日~2024年3月31日



專案內容：

．兩天一夜住宿一晚

．Brilliant鉑麗安全日餐廳自助式早餐2客

．凱華樓中華料理「磐龍宮殿御膳」雙人套餐

．加贈義大利進口氣泡酒乙瓶

．飯店泳池、三溫暖、健身房等休閒設施使用





晶英國際行館攜手Diptyque打造情人節難忘回憶

今年西洋情人節，兩度獲選為世界旅遊大獎晶英國際行館攜手Diptyque，為旅客打造氣味連結記憶的美好旅行體驗。2月起入住晶英國際行館御心侶驛港景或御景侶驛以上房型，即可獲得Diptyque肌膚之華旅行體驗組。行館也因應情人節推出「紀念日專案－情人節限定主題」住宿專案，雙人入住御心侶驛含兩客早餐，另有永生花束、點心盤、紅酒為親密關係助攻，情人晚餐更無需捨近求遠，預訂紀念日專案直接再享2,000元全館餐飲抵用金。入住日期自2月14日至3月底，平日雙人入住10,999元起。



專案售價：平日入住10,999元起

專案內含：

．雙人入住御心侶驛含兩客早餐。

．永生花束一束、UKAI甜點主廚監製愛心甜點盤與CHÂTEAU THIEULEY Rouge Special Edition紅酒乙瓶。

．2,000元餐飲抵用金，適用於客房餐飲、獺祭吧、Ukai-tei Kaohsiung及雲垂樓。

．週日至週五於 Ukai-tei Kaohsiung 用餐，再享 9 折優惠。

．退房日遇週日至週四，享延遲退房至14時。

預約方式：官網 https://silks.club/Vday24

預訂電話：07-9730111





台北遠東香格里拉入住台北101景觀尊榮客房

今年西洋情人節恰逢春節假期，台北遠東香格里拉用美食與住房專案讓整個二月都能製造浪漫。即日起至2月29日推出「戀愛天堂島」情人節住房專案，與心愛的另一半入住「戀愛天堂島」情人節住房專案，盡享寬敞舒適的台北101景觀尊榮客房、豐盛雙人自助式早餐、價值3,500元餐飲消費可於各餐廳酒廊抵用、香桐氣泡酒一瓶，還可免費使用遠東健身俱樂部包含健身房、三溫暖以及位於頂樓的景觀恆溫泳池與按摩池，與情人浪漫飽覽台北101與群山環繞的城市美景，再享延遲退房至下午兩點等尊寵禮遇，幸福感與儀式感一起充滿。



訂房專線：02-2376-3266

線上訂房：https://lihi2.com/hcHiB





福容台北一館推出情人節浪漫住房專案

今年西洋情人節(2/14)正好在農曆春節假期的最後一天，福容大飯店台北一館迎接浪漫佳節到來，即日起至3月31日推出「Fall in Love情人節住房專案」，用美酒佳餚與城市夜景盛情款待另一半，享受一場浪漫驚喜的雙人漫遊。「Fall in Love情人節住房專案」以天鵝毛巾、雙心抱枕打造專屬情人客房，凡入住即贈台灣之光「Kavalan噶瑪蘭威士忌四入珍藏迷你酒組」紀念禮盒乙組(市價NT$1,000)與1F大廳酒吧夜宵晚點一套(價值NT$946)，每房NT$5,688起，讓醇酒與佳人香伴共度微醺情人夜。



福容台北一館「情人節住房專案」

電話：02-2701-1239轉訂房組303 / 306

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/tp/tw/news/





台北美福「龍來運轉 甜蜜時刻」

台北美福特別推出「龍來運轉 甜蜜時刻」住房優惠，凡預訂GMT義大利餐廳「義心饗愛」情人節套餐，即可享優惠價加購行政客房雙人住宿乙晚，還可享房型升等至雅仕或菁英客房一大床，優惠價每房6,999元+15.5%。優雅寬敞的客房設計，可免費享用Minibar點心與飲品，翌日共享彩匯自助活力早餐。住宿期間，可悠閒享受男女三溫暖、戶外恆溫游泳池及健身房，在龍年新春開啟美好約會行程。



而由浪漫的義大利主廚，於2月13日及2月14日晚間推出「義心饗愛」情人節套餐，選用頂級食材如白蘆筍、和牛、黑松露、魚子醬等食材入饌，每位3,280元+10%，Moment café & bakery也推出情人節蛋糕「粉雪香草」及「心花綻放」兩款甜品，每款320元起。



地址：台北市中山區樂群二路55號

電話：02-7722-3399





花蓮福容浪漫海景房每人最低不到2,000元

2024年最流行的度假方式就是「慢」，想和另一半「慢慢談戀愛」，儀式感肯定不能少，福容大飯店花蓮店久違推出「浪漫微醺！2024情人節住房專案」，活動期間2024/02/14~03/31橫跨西洋情人節與白色情人節，兩人成行入住指名率最高的海景客房，平日只要$3,899起，想入住更浪漫的和洋客房，也只要$5,899起，加贈自助早餐、紅酒乙瓶以及花蓮縣政府活動指定廠商之一：Coffee Flash快閃咖啡人氣甜點可麗露兩顆，讓男朋友或老公替另一半慶祝節慶，超有面子 。



浪漫微醺! 2024情人節住房專案

官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/valentine/





台北、高雄漢來大飯店贈送美、義頂級甜點 共譜情人時光

龍年春節連假最後一天喜逢西洋情人節，台北漢來大飯店自啟動試營運後第一次迎來情人節，推出「愛戀心動夜住房專案」，每房將贈送百年義大利巧克力品牌Venchi巧克力魚子方禮盒及飯店精選紅酒，專案價格8,418元起，與情人共同品味Venchi最經典的4款巧克力口味。而2/14當天入住預訂豪華套房的貴賓，飯店將獨家款待Venchi義大利百年巧克力魚子方禮盒，搭配享用一位難求的島語自助餐廳早餐，讓情侶們共度浪漫時光，在品嚐美食同時讓愛情同步加溫。



高雄漢來大飯店則攜手Häagen-Dazs、糕餅小舖，分別推出精心策劃的情人節專屬住房專案選擇，飯店特別邀請Häagen-Dazs合作「甜蜜共舞情人節住房專案」，精緻客房5,992元起，專案中包含Häagen-Dazs冰淇淋100ml及品牌保冷袋1個，前20組預訂更可獲得限量Häagen-Dazs兩用抱枕。而喜愛三麗鷗大明星的情侶們，則不能錯過「浪漫滿屋住房專案」，平日雙人房自8,870元起，在8位三麗鷗大明星的陪伴下，共同分享糕餅小舖獨家馬卡龍甜蜜禮盒，為三麗鷗粉絲打造一場浪漫之旅。



台北漢來大飯店 愛戀心動夜住房專案

銷售日期：2024年2月5日起至2024年2月29日止

住宿日期：2024年2月7日起至2024年2月29日止

專案價格：豪華客房NT$8,418

專案內容：

．依房型人數提供島語自助式早餐

．每房贈Venchi義大利百年巧克力魚子方禮盒

．每房贈Opal Ridge Shiraz Cabernet精選紅酒乙瓶

．免費使用健身房、露天游泳池

地址：台北市南港區經貿一路168號

電話：02-2788-6868



高雄漢來大飯店 三麗鷗主題房－情人節浪漫滿屋住房專案

銷售日期：2024年1月15日起至2024年2月14日止

住宿日期：2024年2月14日起至2024年2月29日止

專案價格：依房型及人數NT$8,870起

專案內容：

．依房型人數提供自助式早餐。

．提供主題房完整禮遇。

．免費使用三溫暖、健身房、露天游泳池。

．每房贈送糕餅小舖馬可龍6入一組。

地址：高雄市前金區成功一路266號

電話：07-216-1766