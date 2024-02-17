玥老師在 Walker 占星提升你的好運，獅子座善用資源發展順，天秤座財神相助收入增，牡羊座展現誠意得人心。





牡羊座：誠意滿滿，獲得肯定

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週適合經營人際關係，具有領導魅力的你，很容易成為團體中的領頭羊，工作方面只要你拿出誠意與對方溝通，對於彼此之間的合作會有很大的助力。金錢運勢不錯，屬於正財的發展，透過用心工作來幫自己提高收入。







金牛座：順水人情，別太吝嗇

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢中上，工作上的表現有不少的進步，對於自己負責的任務都能達標，只不過需要注意跟同事的互動，習慣堅持原則的你，這段期間不用太計較真假對錯，有機會順水推舟的助人，反而有意想不到的收穫。







雙子座：危機應變，靈活運用

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在職場中容易發生危機事件，事發當下難免令你急躁不安，提醒自己換個角度思考，靈活運用才能順利解決問題。這陣子一定要跟周遭的人維持良好的關係，即使遇到問題也能擁有外援相助。







巨蟹座：身體不適，注意健康

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不足，因為身體不舒服，讓你想做什麼都力不從心，這時候請暫時停下腳步，先照顧好自己的身心健康，才有動力去完成其他事情。工作的發展有限，不用去跟他人的成績比較，能準時完成份內的工作就好。







獅子座：運用資源，有利發展

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週進入實力考驗的時刻，想要在職場中脫穎而出，一定要拿出具體的成效，與人洽談合作先不用急著談目標跟給承諾，提前佈局，思考一下身邊有什麼資源可以整合，讓你省時又省力，進而贏得好機會！







處女座：調整心情，大局為重

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢上上下下，注意小細節的你，這段時間更容易被鎖事困住，練習不糾結，穩定心情才能有好的表現。如果工作上碰到不公平的事情，也別浪費時間一個人生悶氣，安排旅遊或吃喝玩樂會讓你更快樂。







天秤座：巧遇財神，財運上升

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

新的一週遇到財神敲門，讓你在賺錢方面增加許多新的機會，工作上要盡力拓展業務，哪怕是接觸新的項目或拜訪新客戶都不用過度擔心，以積極的態度參與，可以幫你建立好的口碑，自然能累積更多財富。







天蠍座：多管閒事，小心惹禍

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢小有回升，工作發展大致順利，按照公司規定執行工作就不容易出錯，但在人際方面仍然要多注意，你好心提醒同事，對方無法感受到你的善意，反而產生誤解，這時候明哲保身、不管閒事才能保護你遠離倒霉事。







射手座：別只貪玩，關心家人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週需要收起你愛玩的心，不論是工作還是生活方面，都不能太鬆懈，面對競爭激烈的職場，隨時保持清醒才能避免被主管特別關注。再忙也要抽出時間陪伴家人，當對方需要協助時，記得用實際行動表達你的關心。







摩羯座：耐心溝通，事緩則圓

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢變動大，尤其是工作方面的事情都無法依照你的規劃進行，跟他人合作時，總是有很多臨時狀況，就算是被對方拖累，也請先忍住脾氣，發揮耐心處理問題，多溝通幾次才有助於減少負面影響。







水瓶座：感情口角，即時停損

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週在感情上會面臨不少波折，跟伴侶互動時，容易因為生活小事引發口角爭執，別以為只是一般小吵小鬧沒關係，長期累積的摩擦，小心造成難以修復的問題，提醒自己多看對方的優點，以緩和彼此的情緒。







雙魚座：感情用事，人財兩失

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢還是要謹慎小心，不能隨著感覺做決定，為了避免受騙上當，遇到投資或是金錢等問題，一定要理智思考跟多方求證。感情方面也是諸多不順，容易有爛桃花找上門，對於主動示好的異性，務必保持距離，以策安全。



剛過完情人節，不管我們有沒有情人陪伴，努力善待自己，自在開心最重要！

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。

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